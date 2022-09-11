Украина. Премьер лига11 сентября 2022, 15:00 | Обновлено 11 сентября 2022, 15:07
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9
Колос – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 сентября в 15:00 поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги
11 сентября 2022, 15:00 | Обновлено 11 сентября 2022, 15:07
5425
9
11 сентября в 15:00 в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Колос» и «Металлист».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Ковалевке на стадионе «Колос».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Колос – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.
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Комментарии 9
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Дивно, шось не бачу трансляції на сетанті. То тільки в мене глюк?
Показать Скрыть 2 ответа
ютуб /watch?v=Y-q_XJnMxEY
Сетанта в агнє. Пул, кажете?
Где футбол ?
Я только что 30грн потратил а мне автогонки какие то включились, віче ахренели ?
Кто-нибудь разобрался где транслируется матч? Напишите, пожалуйста.
Показать Скрыть 1 ответ
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