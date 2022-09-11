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Чемпионат Украины
Колос К
41 0 : 0
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 15:00 | Обновлено 11 сентября 2022, 15:07
5425
9

Колос – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 сентября в 15:00 поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги

11 сентября 2022, 15:00 | Обновлено 11 сентября 2022, 15:07
5425
9
Колос – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист. Стадион Колоса

11 сентября в 15:00 в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Колос» и «Металлист».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Ковалевке на стадионе «Колос».

Колос – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Хутин Пуйло
Дивно, шось не бачу трансляції на сетанті. То тільки в мене глюк?
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+5
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Alex Kozak
ютуб  /watch?v=Y-q_XJnMxEY
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+3
Хутин Пуйло
Сетанта в агнє. Пул, кажете?
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+3
Alex Kozak
Где футбол ?
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+3
Alex Kozak
Я только что 30грн потратил а мне автогонки какие то включились, віче ахренели ?
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+3
Олег Никитюк
Кто-нибудь разобрался где транслируется матч? Напишите, пожалуйста.
Ответить
0
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