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  4. Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Матч против Салернитаны – самый важный для Ювентуса»
Италия
11 сентября 2022, 12:59 | Обновлено 11 сентября 2022, 13:09
94
0

Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Матч против Салернитаны – самый важный для Ювентуса»

Наставник «Ювентуса» – о предстоящем поединке в Серии А

11 сентября 2022, 12:59 | Обновлено 11 сентября 2022, 13:09
94
0
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Матч против Салернитаны – самый важный для Ювентуса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура Серии А против «Салернитаны».

«Среди команд, которые борются за спасение в этом сезоне, «Салернитана» для меня – одна из лучших как индивидуально, так и коллективно.

Это самый важный матч для нас, потому что он должен дать нам толчок на следующие игры. Нужно серьезно отнестись к этой игре, нам нужны три очка», - сказал Аллегри.

Матч «Ювентус» – «Салернитана» состоится сегодня, 11 сентября. Начало в 21:45 по Киеву.

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Массимилиано Аллегри Ювентус Салернитана Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник ФК Ювентус
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