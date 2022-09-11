Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Матч против Салернитаны – самый важный для Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура Серии А против «Салернитаны».

«Среди команд, которые борются за спасение в этом сезоне, «Салернитана» для меня – одна из лучших как индивидуально, так и коллективно.

Это самый важный матч для нас, потому что он должен дать нам толчок на следующие игры. Нужно серьезно отнестись к этой игре, нам нужны три очка», - сказал Аллегри.

Матч «Ювентус» – «Салернитана» состоится сегодня, 11 сентября. Начало в 21:45 по Киеву.