Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Матч против Салернитаны – самый важный для Ювентуса»
Наставник «Ювентуса» – о предстоящем поединке в Серии А
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура Серии А против «Салернитаны».
«Среди команд, которые борются за спасение в этом сезоне, «Салернитана» для меня – одна из лучших как индивидуально, так и коллективно.
Это самый важный матч для нас, потому что он должен дать нам толчок на следующие игры. Нужно серьезно отнестись к этой игре, нам нужны три очка», - сказал Аллегри.
Матч «Ювентус» – «Салернитана» состоится сегодня, 11 сентября. Начало в 21:45 по Киеву.
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