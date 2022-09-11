Днепр-1 – Металлист 1925. Стартовые составы на матч 4-го тура УПЛ

Сегодня, 11 сентября, состоится матч 4-го тура УПЛ между СК «Днепр-1» и «Металлистом 1925». Игра начнется в 13:00 по Киеву. Тренеры определили стартовые составы на матч:

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Днепр-1: Валеф, Амаш, Сарапий, Адамюк, Танчик, Назаренко, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Довбик

Металлист 1925: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Рудавский, Мартынюк, Бычек, Габелок, Капинус, Ременюк, Борячук