Украина. Премьер лига11 сентября 2022, 12:21 | Обновлено 11 сентября 2022, 12:22
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Днепр-1 – Металлист 1925. Стартовые составы на матч 4-го тура УПЛ
Три замены в старте у «Днепра-1» по сравнению с матчем против «Вереса»
11 сентября 2022, 12:21 | Обновлено 11 сентября 2022, 12:22
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Сегодня, 11 сентября, состоится матч 4-го тура УПЛ между СК «Днепр-1» и «Металлистом 1925». Игра начнется в 13:00 по Киеву. Тренеры определили стартовые составы на матч:
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Днепр-1: Валеф, Амаш, Сарапий, Адамюк, Танчик, Назаренко, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Довбик
Металлист 1925: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Рудавский, Мартынюк, Бычек, Габелок, Капинус, Ременюк, Борячук
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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