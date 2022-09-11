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Испания
11 сентября 2022, 12:32 |
1060
0

Полузащитник Барселоны не собирается подписывать новый контракт с клубом

Серхио Бускетс покинет каталонский клуб по окончанию сезона

11 сентября 2022, 12:32 |
1060
0
Полузащитник Барселоны не собирается подписывать новый контракт с клубом
ФК Барселона. Серхио Бускетс

Испанский полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс провел переговоры с президентом клуба Жоаном Лапортой по поводу своего будущего в клубе.

Сообщается, что испанец не намерен подписывать новый контракт по окончанию сезона 2022/23.

Бускетс может продолжить карьеру в одному из клубов МЛC, пишет El Nacional.

В составе каталонцев Бускетс выступает с 2008 года. За «сине-гранатовых» Серхио провел 448 матчей и отметился 11 голами. Его контракт истекает летом 2023 года.

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Жоан Лапорта Серхио Бускетс Барселона
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Источник El Nacional
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