Полузащитник Барселоны не собирается подписывать новый контракт с клубом

Испанский полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс провел переговоры с президентом клуба Жоаном Лапортой по поводу своего будущего в клубе.

Сообщается, что испанец не намерен подписывать новый контракт по окончанию сезона 2022/23.

Бускетс может продолжить карьеру в одному из клубов МЛC, пишет El Nacional.

В составе каталонцев Бускетс выступает с 2008 года. За «сине-гранатовых» Серхио провел 448 матчей и отметился 11 голами. Его контракт истекает летом 2023 года.