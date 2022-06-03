Лига наций03 июня 2022, 03:20 | Обновлено 03 июня 2022, 03:24
43
0
Бускетс вышел на третье место по количеству матчей за сборную Испании
Впереди только две легенды – Касильяс и Рамос
03 июня 2022, 03:20 | Обновлено 03 июня 2022, 03:24
43
0
Сборная Испании в первом туре Лиги наций сыграла вничью с Португалией (1:1). Для капитана Испании Серхио Бускетса этот поединок стал 134-м в составе национальной команды.
По количеству матчей в составе «Фурии Роха» Бускетс опередил своего экс-одноклубника, а ныне тренера «Барселоны» – Хави.
Больше Бускетса за сборную Испании сыграли лишь Икер Касильяс (167 матчей) и Серхио Рамос (180 матчей).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 июня 2022, 09:26 2
Известный эксперт в восторге от выступления сборной Украины
Футбол | 02 июня 2022, 18:24 3
Ярослав помогает ВСУ
Футбол | 02.06.2022, 05:25
Футбол | 03.06.2022, 01:23
Футбол | 03.06.2022, 00:50
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.06.2022, 07:47
02.06.2022, 13:25 22
02.06.2022, 01:57
02.06.2022, 00:55 7
01.06.2022, 21:53 8
01.06.2022, 13:50 35
01.06.2022, 02:16 11
02.06.2022, 00:23 2