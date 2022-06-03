Бускетс вышел на третье место по количеству матчей за сборную Испании

Сборная Испании в первом туре Лиги наций сыграла вничью с Португалией (1:1). Для капитана Испании Серхио Бускетса этот поединок стал 134-м в составе национальной команды.

По количеству матчей в составе «Фурии Роха» Бускетс опередил своего экс-одноклубника, а ныне тренера «Барселоны» – Хави.

Больше Бускетса за сборную Испании сыграли лишь Икер Касильяс (167 матчей) и Серхио Рамос (180 матчей).