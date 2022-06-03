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Лига наций
03 июня 2022, 03:20 | Обновлено 03 июня 2022, 03:24
43
0

Бускетс вышел на третье место по количеству матчей за сборную Испании

Впереди только две легенды – Касильяс и Рамос

03 июня 2022, 03:20 | Обновлено 03 июня 2022, 03:24
43
0
Бускетс вышел на третье место по количеству матчей за сборную Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс

Сборная Испании в первом туре Лиги наций сыграла вничью с Португалией (1:1). Для капитана Испании Серхио Бускетса этот поединок стал 134-м в составе национальной команды.

По количеству матчей в составе «Фурии Роха» Бускетс опередил своего экс-одноклубника, а ныне тренера «Барселоны» – Хави.

Больше Бускетса за сборную Испании сыграли лишь Икер Касильяс (167 матчей) и Серхио Рамос (180 матчей).

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Серхио Бускетс сборная Испании по футболу
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Источник Marca
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