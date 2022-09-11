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  4. Источник: Днепр-1 хочет подписать еще троих игроков
Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 11:53 |
989
0

Источник: Днепр-1 хочет подписать еще троих игроков

Украинский клуб планирует усилить позицию центрального защитника, левого вингера и форварда

11 сентября 2022, 11:53 |
989
0
Источник: Днепр-1 хочет подписать еще троих игроков
УПЛ. ФК Днепр-1

Украинский футбольный клуб «Днепр-1» планирует подписать еще троих игроков.

Клуб хочет усилить позицию центрального защитника, левого вингера и форварда, сообщает ведущий «ТаТоТакое» Михаил Спиваковский.

Отметим, что летом «Днепр-1» оформил уже 12 трансферов. В УПЛ команда стартовала с двух побед подряд и располагается на 6-м месте в таблице.

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Михаил Спиваковский Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник ТаТоТаке
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