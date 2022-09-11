Украина. Премьер лига11 сентября 2022, 11:53 |
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Источник: Днепр-1 хочет подписать еще троих игроков
Украинский клуб планирует усилить позицию центрального защитника, левого вингера и форварда
11 сентября 2022, 11:53 |
989
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Украинский футбольный клуб «Днепр-1» планирует подписать еще троих игроков.
Клуб хочет усилить позицию центрального защитника, левого вингера и форварда, сообщает ведущий «ТаТоТакое» Михаил Спиваковский.
Отметим, что летом «Днепр-1» оформил уже 12 трансферов. В УПЛ команда стартовала с двух побед подряд и располагается на 6-м месте в таблице.
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