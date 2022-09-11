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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
10.09.2022, FT 4 : 1
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 сентября 2022, 11:38 | Обновлено 11 сентября 2022, 11:52
185
0

Атлетико Мадрид – Сельта – 4:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

11 сентября 2022, 11:38 | Обновлено 11 сентября 2022, 11:52
185
0
Атлетико Мадрид – Сельта – 4:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» на своем поле разгромил «Сельту» со счетом 4:1.

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Атлетико Мадрид).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Вейга (Сельта).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Янник Феррейра-Карраско (Атлетико Мадрид).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго де Пауль (Атлетико Мадрид).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
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Источник MEGOGO
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