Атлетико обыграл Сельту, отгрузив кельтам четыре гола

В матче пятого тура Ла Лиги «Атлетико» с крупным счетом обыграл «Сельту».

Большинство голов в этом матче было забито во втором тайме.

После пяти туров у «Атлетико» 10 очков, у «Сельты» – семь.

Чемпионат Испании. 5-й тур

«Атлетико» – «Сельта» – 4:1

Голы: Корреа (9), де Пауль (50), Карраско (66), автогол Нуньес (82) - Вейга (71)

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