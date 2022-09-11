10.09.2022, FT 4 : 1
Испания11 сентября 2022, 00:10 | Обновлено 11 сентября 2022, 00:56
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Атлетико обыграл Сельту, отгрузив кельтам четыре гола
Мадридский клуб пропусти всего один
11 сентября 2022, 00:10 | Обновлено 11 сентября 2022, 00:56
59
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В матче пятого тура Ла Лиги «Атлетико» с крупным счетом обыграл «Сельту».
Большинство голов в этом матче было забито во втором тайме.
После пяти туров у «Атлетико» 10 очков, у «Сельты» – семь.
Чемпионат Испании. 5-й тур
«Атлетико» – «Сельта» – 4:1
Голы: Корреа (9), де Пауль (50), Карраско (66), автогол Нуньес (82) - Вейга (71)
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