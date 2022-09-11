Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико обыграл Сельту, отгрузив кельтам четыре гола
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
10.09.2022, FT 4 : 1
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 сентября 2022, 00:10 | Обновлено 11 сентября 2022, 00:56
59
0

Атлетико обыграл Сельту, отгрузив кельтам четыре гола

Мадридский клуб пропусти всего один

11 сентября 2022, 00:10 | Обновлено 11 сентября 2022, 00:56
59
0
Атлетико обыграл Сельту, отгрузив кельтам четыре гола
ФК Атлетико Мадрид

В матче пятого тура Ла Лиги «Атлетико» с крупным счетом обыграл «Сельту».

Большинство голов в этом матче было забито во втором тайме.

После пяти туров у «Атлетико» 10 очков, у «Сельты» – семь.

Чемпионат Испании. 5-й тур

«Атлетико» – «Сельта» – 4:1
Голы: Корреа (9), де Пауль (50), Карраско (66), автогол Нуньес (82) - Вейга (71)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

По теме:
Реал – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Кадис – Барселона – 0:4. Слишком легко для Левандовски. Видеообзор матча
Левандовски сделал 11 результативных действий в первых 6 матчах за Барсу
Атлетико Мадрид Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЙОВИЧЕВИЧ: «Матч с Черноморцем мы ломали за счет характера»
Футбол | 10 сентября 2022, 21:59 1
ЙОВИЧЕВИЧ: «Матч с Черноморцем мы ломали за счет характера»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Матч с Черноморцем мы ломали за счет характера»

Главный тренер «Шахтера» – о тяжелой победе над одесситами

Удивительный фарт. Шахтер вырвал победу над Черноморцем
Футбол | 10 сентября 2022, 19:01 83
Удивительный фарт. Шахтер вырвал победу над Черноморцем
Удивительный фарт. Шахтер вырвал победу над Черноморцем

Команда Игоря Йовичевича забила решающий мяч на последних секундах

Жабер пыталась, но Игу не сломать. Свентек – чемпионка US Open 2022
Теннис | 11.09.2022, 01:10
Жабер пыталась, но Игу не сломать. Свентек – чемпионка US Open 2022
Жабер пыталась, но Игу не сломать. Свентек – чемпионка US Open 2022
ЗУКАНОВИЧ: Кто сыграет с россией – больше не ступит в Боснию и Герцеговину
Футбол | 10.09.2022, 11:43
ЗУКАНОВИЧ: Кто сыграет с россией – больше не ступит в Боснию и Герцеговину
ЗУКАНОВИЧ: Кто сыграет с россией – больше не ступит в Боснию и Герцеговину
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер - Черноморец
Футбол | 10.09.2022, 05:50
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер - Черноморец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер - Черноморец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КЛИМАС – о том, что Фьюри вызвал Джошуа: «Хороший способ бегать от Усика»
КЛИМАС – о том, что Фьюри вызвал Джошуа: «Хороший способ бегать от Усика»
09.09.2022, 09:52 6
Бокс
Два вратаря и хавбек. Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко
Два вратаря и хавбек. Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко
09.09.2022, 17:39 1
Футбол
Знаменитый игрок Шахтера и сборной Украины стал тренером клуба из питера
Знаменитый игрок Шахтера и сборной Украины стал тренером клуба из питера
09.09.2022, 22:45 40
Футбол
Бущан и Шапаренко отправятся в Барселону. Луческу пояснил, с какой целью
Бущан и Шапаренко отправятся в Барселону. Луческу пояснил, с какой целью
09.09.2022, 20:59
Футбол
Фьюри призвал Джошуа выйти на бой: «Соберись, у тебя есть три месяца»
Фьюри призвал Джошуа выйти на бой: «Соберись, у тебя есть три месяца»
10.09.2022, 16:40 2
Бокс
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
10.09.2022, 01:50 2
MMA
Таблица коэффициентов УЕФА. Кроме победы Шахтера, ничего утешительного нет
Таблица коэффициентов УЕФА. Кроме победы Шахтера, ничего утешительного нет
09.09.2022, 07:50 8
Футбол
Они рубились 5 сетов. Стал известен второй финалист US Open 2022
Они рубились 5 сетов. Стал известен второй финалист US Open 2022
10.09.2022, 07:00 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности