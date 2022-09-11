Италия11 сентября 2022, 11:08 |
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Успех Интера, Милана, Наполи. Яркие моменты первых матчей 6-го тура Серии А
Смотрите видеообзор игр 10 сентября в Италии
11 сентября 2022, 11:08 |
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Вчера, 10 сентября, состоялись 3 матча 6-го тура в чемпионате Италии по футболу.
Серия А. 6-й тур
- «Наполи» – «Специя» – 1:0
- «Интер» – «Торино» – 1:0
- «Сампдория» – «Милан» – 1:2
Видео голов и обзор матчей:
«Наполи» – «Специя» – 1:0
«Интер» – «Торино» – 1:0
«Сампдория» – «Милан» – 1:2
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Наполи).
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