Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Успех Интера, Милана, Наполи. Яркие моменты первых матчей 6-го тура Серии А
Чемпионат Италии
Наполи
10.09.2022, FT 1 : 0
Специя
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
11 сентября 2022, 11:08 |
209
0

Успех Интера, Милана, Наполи. Яркие моменты первых матчей 6-го тура Серии А

Смотрите видеообзор игр 10 сентября в Италии

11 сентября 2022, 11:08 |
209
0
Успех Интера, Милана, Наполи. Яркие моменты первых матчей 6-го тура Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Болельщики Интера

Вчера, 10 сентября, состоялись 3 матча 6-го тура в чемпионате Италии по футболу.

Серия А. 6-й тур

  • «Наполи» – «Специя» – 1:0
  • «Интер» – «Торино» – 1:0
  • «Сампдория» – «Милан» – 1:2

Видео голов и обзор матчей:

«Наполи» – «Специя» – 1:0

«Интер» – «Торино» – 1:0

«Сампдория» – «Милан» – 1:2

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Наполи).
По теме:
Атлетико Мадрид – Сельта – 4:1. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Как Свентек выиграла свой 1-й трофей на US Open
Эспаньол – Севилья – 2:3. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча
Серия A чемпионат Италии по футболу Милан Сампдория Интер Милан Торино Наполи Специя видео голов и обзор Наполи - Специя Сампдория - Милан
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер - Черноморец - 2:1. А был ли офсайд? Видео голов и обзор матча
Футбол | 10 сентября 2022, 19:28 10
Шахтер - Черноморец - 2:1. А был ли офсайд? Видео голов и обзор матча
Шахтер - Черноморец - 2:1. А был ли офсайд? Видео голов и обзор матча

Драматичная победа команды Йовичевича

Днепр-1 планирует подписать еще трех новичков
Футбол | 10 сентября 2022, 20:10 0
Днепр-1 планирует подписать еще трех новичков
Днепр-1 планирует подписать еще трех новичков

Клуб не закончил комплектацию команды

Удивительный фарт. Шахтер вырвал победу над Черноморцем
Футбол | 10.09.2022, 19:01
Удивительный фарт. Шахтер вырвал победу над Черноморцем
Удивительный фарт. Шахтер вырвал победу над Черноморцем
Где смотреть матч 1/8 финала Евробаскета Украина – Польша
Баскетбол | 11.09.2022, 10:20
Где смотреть матч 1/8 финала Евробаскета Украина – Польша
Где смотреть матч 1/8 финала Евробаскета Украина – Польша
Сампдория – Милан – 1:2. Победа в меньшинстве. Видео голов и обзор матча
Футбол | 11.09.2022, 00:50
Сампдория – Милан – 1:2. Победа в меньшинстве. Видео голов и обзор матча
Сампдория – Милан – 1:2. Победа в меньшинстве. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Полное уничтожение. Ярмоленко забил за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ
ВИДЕО. Полное уничтожение. Ярмоленко забил за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ
10.09.2022, 17:37 5
Футбол
КЛИМАС – о том, что Фьюри вызвал Джошуа: «Хороший способ бегать от Усика»
КЛИМАС – о том, что Фьюри вызвал Джошуа: «Хороший способ бегать от Усика»
09.09.2022, 09:52 6
Бокс
Два вратаря и хавбек. Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко
Два вратаря и хавбек. Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко
09.09.2022, 17:39 1
Футбол
Бывший тренер Руиса предостерег Джошуа от быстрого боя с Фьюри
Бывший тренер Руиса предостерег Джошуа от быстрого боя с Фьюри
10.09.2022, 19:54
Бокс
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
09.09.2022, 12:00 1
Футбол
Они рубились 5 сетов. Стал известен второй финалист US Open 2022
Они рубились 5 сетов. Стал известен второй финалист US Open 2022
10.09.2022, 07:00 2
Теннис
Знаменитый игрок Шахтера и сборной Украины стал тренером клуба из питера
Знаменитый игрок Шахтера и сборной Украины стал тренером клуба из питера
09.09.2022, 22:45 41
Футбол
ВИДЕО. Как Магучих выиграла Бриллиантовую лигу, прыгнув на 2.03 м
ВИДЕО. Как Магучих выиграла Бриллиантовую лигу, прыгнув на 2.03 м
09.09.2022, 20:25 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности