Неплохо. Какая оценка Яремчука и Соболя за матч против Серена?
Роман отметился двумя ассистами
Вчера, 10 сентября, завершился матч 8-го тура чемпионата Бельгии по футболу между «Сереном» и «Брюгге». «Черно-синие» уверенно обыграли соперников на выезде со счетом 2:0.
В составе гостей на поле с первых минут появились Роман Яремчук и Эдуард Соболь. Роман провел на поле 74 минуты, после чего был заменен на Ферана Ютглу, а Эдуард отыграл все 90 минут встречи.
После окончания игры авторитетный портал WhoScored традиционно выставил оценки игрокам. Действия Романа были оценены в 7,9 балла, а Эдуарда – в 7,4.
Лучшим игроком матча стал Ганс Ванакен, который получил оценку 8,1 балла.
Отметим, что Яремчук отдал два ассиста за матч.
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