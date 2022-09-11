Неплохо. Какая оценка Яремчука и Соболя за матч против Серена?

Вчера, 10 сентября, завершился матч 8-го тура чемпионата Бельгии по футболу между «Сереном» и «Брюгге». «Черно-синие» уверенно обыграли соперников на выезде со счетом 2:0.

В составе гостей на поле с первых минут появились Роман Яремчук и Эдуард Соболь. Роман провел на поле 74 минуты, после чего был заменен на Ферана Ютглу, а Эдуард отыграл все 90 минут встречи.

После окончания игры авторитетный портал WhoScored традиционно выставил оценки игрокам. Действия Романа были оценены в 7,9 балла, а Эдуарда – в 7,4.

Лучшим игроком матча стал Ганс Ванакен, который получил оценку 8,1 балла.

Отметим, что Яремчук отдал два ассиста за матч.