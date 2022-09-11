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  4. Неплохо. Какая оценка Яремчука и Соболя за матч против Серена?
Бельгия
11 сентября 2022, 10:44 | Обновлено 11 сентября 2022, 10:49
259
1

Неплохо. Какая оценка Яремчука и Соболя за матч против Серена?

Роман отметился двумя ассистами

11 сентября 2022, 10:44 | Обновлено 11 сентября 2022, 10:49
259
1
Неплохо. Какая оценка Яремчука и Соболя за матч против Серена?
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук и Эдуард Соболь

Вчера, 10 сентября, завершился матч 8-го тура чемпионата Бельгии по футболу между «Сереном» и «Брюгге». «Черно-синие» уверенно обыграли соперников на выезде со счетом 2:0.

В составе гостей на поле с первых минут появились Роман Яремчук и Эдуард Соболь. Роман провел на поле 74 минуты, после чего был заменен на Ферана Ютглу, а Эдуард отыграл все 90 минут встречи.

После окончания игры авторитетный портал WhoScored традиционно выставил оценки игрокам. Действия Романа были оценены в 7,9 балла, а Эдуарда – в 7,4.

Лучшим игроком матча стал Ганс Ванакен, который получил оценку 8,1 балла.

Отметим, что Яремчук отдал два ассиста за матч.

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Роман Яремчук Эдуард Соболь чемпионат Бельгии по футболу Брюгге Серен WhoScored
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Источник WhoScored.com
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Алексей Левченко
А на картинці у Романа 7,9, у Едуарда 7,4, у Ванакена 8,1. У когось проблеми із зором?
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