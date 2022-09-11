Эспаньол – Севилья – 2:3. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча
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Вчера, 10 сентября, состоялся матч 5-го тура чемпионата Испании по футболу между «Эспаньолом» и «Севильей». «Красно-белые» в результативном матче смогли победить своего соперника на выезде со счетом 3:2.
Чемпионат Испании по футболу. 5-й тур
Ла Лига. 11 сентября
«Эспаньол» – «Севилья» – 2:3
Голы: Хоселу, 45+4 (пен.), Брейтуэйт, 62 – Ламела, 1, Кармона, 26, 45
Отметим, что для Мартина Брэйтуэйта это уже 2-й гол в 2-х матчах за «Эспаньол». Недавно он перешел в каталонский клуб с другой каталонской команды – с «Барселоны».
События матча
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