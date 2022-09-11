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Чемпионат Испании
Эспаньол
10.09.2022, FT 2 : 3
Севилья
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Испания
11 сентября 2022, 08:43 |
203
0

Эспаньол – Севилья – 2:3. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Ла Лиги

11 сентября 2022, 08:43 |
203
0
Эспаньол – Севилья – 2:3. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Севилья

Вчера, 10 сентября, состоялся матч 5-го тура чемпионата Испании по футболу между «Эспаньолом» и «Севильей». «Красно-белые» в результативном матче смогли победить своего соперника на выезде со счетом 3:2.

Чемпионат Испании по футболу. 5-й тур

Ла Лига. 11 сентября

«Эспаньол» – «Севилья» – 2:3

Голы: Хоселу, 45+4 (пен.), Брейтуэйт, 62 – Ламела, 1, Кармона, 26, 45

Отметим, что для Мартина Брэйтуэйта это уже 2-й гол в 2-х матчах за «Эспаньол». Недавно он перешел в каталонский клуб с другой каталонской команды – с «Барселоны».

События матча

84’
Эрик Ламела (Севилья) получает красную карточку.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Брайтвайт (Эспаньол).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Хоселу (Эспаньол).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Анхель Кармона (Севилья).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Анхель Кармона (Севилья).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ламела (Севилья).
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Источник Sport.ua
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