Интер Милан

10.09.2022, FT 1 : 0
Италия11 сентября 2022, 03:59 |
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Интер – Торино – 1:0. Вымученная победа в большинстве. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 6 тура чемпионата Италии
11 сентября 2022, 03:59 |
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В поединке 6-го тура итальянской Серии А «Интер» вырвал победу у «Торино» со счетом 1:0. С 50-й минуты миланский клуб играл в большинстве.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
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