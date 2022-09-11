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Чемпионат Италии
Интер Милан
10.09.2022, FT 1 : 0
Торино
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Италия
11 сентября 2022, 03:59 |
13
0

Интер – Торино – 1:0. Вымученная победа в большинстве. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 6 тура чемпионата Италии

11 сентября 2022, 03:59 |
13
0
Интер – Торино – 1:0. Вымученная победа в большинстве. Видео гола и обзор
twitter.com/inter

В поединке 6-го тура итальянской Серии А «Интер» вырвал победу у «Торино» со счетом 1:0. С 50-й минуты миланский клуб играл в большинстве.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Интер Милан Торино
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Источник Sport.ua
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