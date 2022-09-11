Италия11 сентября 2022, 00:50 |
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Сампдория – Милан – 1:2. Победа в меньшинстве. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Серии A
11 сентября 2022, 00:50 |
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В матче шестого тура Серии A «Милан» на выезде с минимальным преимуществом обыграл «Сампдорию».
Чемпионат Италии. 6-й тур
«Сампдория» – «Милан» – 1:2
Голы: Жуниор Мессиас (6), пенальти Жиру (67) - Джуричич (57).
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