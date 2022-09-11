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  4. Сампдория – Милан – 1:2. Победа в меньшинстве. Видео голов и обзор матча
Италия
11 сентября 2022, 00:50 |
86
0

Сампдория – Милан – 1:2. Победа в меньшинстве. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Серии A

11 сентября 2022, 00:50 |
86
0
Сампдория – Милан – 1:2. Победа в меньшинстве. Видео голов и обзор матча
ФК Милан. Оливье Жиру

В матче шестого тура Серии A «Милан» на выезде с минимальным преимуществом обыграл «Сампдорию».

Чемпионат Италии. 6-й тур

«Сампдория» – «Милан» – 1:2
Голы: Жуниор Мессиас (6), пенальти Жиру (67) - Джуричич (57).

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Милан Серия A Сампдория чемпионат Украины по футболу Сампдория - Милан видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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