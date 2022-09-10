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Чемпионат Италии
Сампдория
10.09.2022, FT 1 : 2
Милан
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Италия
10 сентября 2022, 23:46 |
124
0

Милан в меньшинстве добыл выездную победу над Сампдорией

Россонери не отпустили «Наполи» в турнирной таблице

10 сентября 2022, 23:46 |
124
0
Милан в меньшинстве добыл выездную победу над Сампдорией
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче шестого тура Серии A «Милан» на выезде с минимальным преимуществом обыграл «Сампдорию».

«Красно-черные» забили уже в начале встрече, но во втором тайме хозяева сумели сравнять. Победу гостям принес гол Оливье Жиру с пенальти.

Отметим, что «Милан» с 47-й минуты играл в меньшинстве, Рафаэл Леау схлопотал две желтые карточки.

«Милан» делит первую строчку турнирной таблицы с «Наполи», но у «Аталанты», которая еще не сыграла матч этого тура, всего на одно очко меньше.

Чемпионат Италии. 6-й тур

«Сампдория» – «Милан» – 1:2
Голы: Жуниор Мессиас (6), пенальти Жиру (67) - Джуричич (57).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник Sport.ua
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