ПАВЕЛКО – русским: «Готовьтесь не к матчам сборной, а к выплатам репараций»

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал информацию о том, что сборная россии проведет товарищеский матч с национальной командой Боснии и Герцеговины.

«Исполком УАФ призвал руководство футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины быть солидарными со всем цивилизованным футбольным миром, который отстранил команды из россии от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА за их молчаливую поддержку военной агрессии рф против Украины.

Россиянам лучше готовиться не к матчам сборной, а к выплатам репараций за нанесенный ущерб Украине, в том числе и футбольной инфраструктуре нашего государства», – написал Павелко в фейсбуке.