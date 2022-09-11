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  4. ПАВЕЛКО – русским: «Готовьтесь не к матчам сборной, а к выплатам репараций»
Чемпионат мира
11 сентября 2022, 00:34 |
311
0

ПАВЕЛКО – русским: «Готовьтесь не к матчам сборной, а к выплатам репараций»

Президент УАФ отреагировал на идею провести товарищеский матч против Боснии и Герцеговины

11 сентября 2022, 00:34 |
311
0
ПАВЕЛКО – русским: «Готовьтесь не к матчам сборной, а к выплатам репараций»
facebook

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал информацию о том, что сборная россии проведет товарищеский матч с национальной командой Боснии и Герцеговины.

«Исполком УАФ призвал руководство футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины быть солидарными со всем цивилизованным футбольным миром, который отстранил команды из россии от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА за их молчаливую поддержку военной агрессии рф против Украины.

Россиянам лучше готовиться не к матчам сборной, а к выплатам репараций за нанесенный ущерб Украине, в том числе и футбольной инфраструктуре нашего государства», – написал Павелко в фейсбуке.

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Андрей Павелко УЕФА товарищеские матчи сборная России по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу
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