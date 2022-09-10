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Украина. Премьер лига
10 сентября 2022, 21:32 | Обновлено 10 сентября 2022, 21:33
468
0

Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Мы немного неправильно играли с Черноморцем»

Игрок «Шахтера» – о тяжелой победе

10 сентября 2022, 21:32 | Обновлено 10 сентября 2022, 21:33
468
0
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Мы немного неправильно играли с Черноморцем»
ФК Шахтер Донецк. Богдан Михайличенко

Защитник «Шахтера» Богдан Михайличенко рассказал о победе над «Черноморцем» (2:1), своем ассисте и настроении перед матчем с «Селтиком».

– Исход матча решил гол в компенсированное время. Тяжело было бороться с «Черноморцем»?
– Матч был тяжелым, но после Лиги чемпионов всегда так бывает. Очень хорошо, что мы отыгрались в конце игры и забрали три очка.

– В первом тайме доминировал соперник?
– Мы немного неправильно играли, а соперник грамотно закрывал зоны, поэтому у нас и не шла та игра, которую хотелось показать.

– Ты впервые отличился результативным действием. С «Черноморцем» выдал свою лучшую игру?
– Надеюсь, что такая игра у меня не последняя. Рад, что мне удалась голевая передача, надеюсь, дальше будет еще лучше.

– Во время голевой передачи ты почувствовал, что Швед окажется именно в этой зоне?
– Перед игрой он мне говорил, где будет располагаться при определенных моментах. Я видел, что в этой зоне наши игроки, потому туда и подавал.

– Тебе удалось выполнить множество фланговых прострелов. Чувствовалось, что есть преимущество над соперниками?
– Прострелов было не так много, как я бы того хотел. Было две неплохих передачи, но нужно было лучше сыграть в защите, так как у «Черноморца» хороший вингер.

– В боевом настроении подходите к матчу Лиги чемпионов с «Селтиком»?
– Конечно! Мы добыли три очка – это самое главное.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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