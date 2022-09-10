Определились победители микста на US Open

Австралийцы Сторм Сандерс и Джон Пирс стали победителями US Open 2022 в парном смешанном разряде.

В финале австралийская пара обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс и Эдуара Роже-Васслена из Франции

US Open. Финал парного смешанного разряда

Сторм Сандерс / Джон Пирс - Кирстен Флипкенс / Эдуар Роже-Васслен - 4:6, 6:4, [10:7]

Для Сандерс это первый титул на турнирах Grand Slam, Джон Пирс уже выигрывал Australian Open 2017, но в мужском парном разряде.