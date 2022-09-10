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US Open
10 сентября 2022, 21:20 | Обновлено 10 сентября 2022, 21:25
335
0

Определились победители микста на US Open

Выиграл четвертый сеяный австралийский дуэт Сторм Сандерс / Джон Пирс

10 сентября 2022, 21:20 | Обновлено 10 сентября 2022, 21:25
335
0
Определились победители микста на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Пирс и Сторм Сандерс

Австралийцы Сторм Сандерс и Джон Пирс стали победителями US Open 2022 в парном смешанном разряде.

В финале австралийская пара обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс и Эдуара Роже-Васслена из Франции

US Open. Финал парного смешанного разряда
Сторм Сандерс / Джон Пирс - Кирстен Флипкенс / Эдуар Роже-Васслен - 4:6, 6:4, [10:7]

Для Сандерс это первый титул на турнирах Grand Slam, Джон Пирс уже выигрывал Australian Open 2017, но в мужском парном разряде.

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Сторм Сандерс Джон Пирс US Open 2022
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Источник Sport.ua
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