Определились победители микста на US Open
Выиграл четвертый сеяный австралийский дуэт Сторм Сандерс / Джон Пирс
Австралийцы Сторм Сандерс и Джон Пирс стали победителями US Open 2022 в парном смешанном разряде.
В финале австралийская пара обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс и Эдуара Роже-Васслена из Франции
US Open. Финал парного смешанного разряда
Сторм Сандерс / Джон Пирс - Кирстен Флипкенс / Эдуар Роже-Васслен - 4:6, 6:4, [10:7]
Для Сандерс это первый титул на турнирах Grand Slam, Джон Пирс уже выигрывал Australian Open 2017, но в мужском парном разряде.
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