Игорь СУРКИС: «Думаю, мы придем к взаимному согласию с Цыганковым»

Президент «Динамо» Игорь Суркис ответил на вопрос по поводу возможного ухода 24-летнего вингера Виктора Цыганкова из киевского клуба.

«Мы с Цыганковым все вопросы будем решать. Я уже говорил об этом. Витя – динамовец. Я думаю, что мы придем к какому-то взаимному согласию. У него год контракта, пускай он работает», – сказал Суркис.

Отметим, что контракт Виктора заканчивается летом следующего года. Многие источники сообщают, что он не хочет продлевать трудовое соглашение с киевлянами.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Цыганкова в 25 млн евро.