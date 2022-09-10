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  4. Игорь СУРКИС: «Думаю, мы придем к взаимному согласию с Цыганковым»
Украина. Премьер лига
10 сентября 2022, 21:01 |
657
3

Игорь СУРКИС: «Думаю, мы придем к взаимному согласию с Цыганковым»

Президент «Динамо» – о контракте лидера столичного клуба

10 сентября 2022, 21:01 |
657
3
Игорь СУРКИС: «Думаю, мы придем к взаимному согласию с Цыганковым»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Президент «Динамо» Игорь Суркис ответил на вопрос по поводу возможного ухода 24-летнего вингера Виктора Цыганкова из киевского клуба.

«Мы с Цыганковым все вопросы будем решать. Я уже говорил об этом. Витя – динамовец. Я думаю, что мы придем к какому-то взаимному согласию. У него год контракта, пускай он работает», – сказал Суркис.

Отметим, что контракт Виктора заканчивается летом следующего года. Многие источники сообщают, что он не хочет продлевать трудовое соглашение с киевлянами.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Цыганкова в 25 млн евро.

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Источник ПроФутбол
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Комментарии 3
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udman1111
А чому раніше не відпустили? Жирона не його рівень? Так в Іспанії більше на виду точно буде і грати проти топ-клубів
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0
Владислав Рейский
Или Миля 2 будет, хотя его надо было отпустить когда варианты были
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0
Владислав Рейский
Ярмо # 2 хочет сделать из игрока, но думаю тот не лоханется бахнуть ещё контракт, лучше б отпустил его уже, а то в упл бегать то такое
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0
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