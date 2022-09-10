Игорь СУРКИС: «Думаю, мы придем к взаимному согласию с Цыганковым»
Президент «Динамо» – о контракте лидера столичного клуба
Президент «Динамо» Игорь Суркис ответил на вопрос по поводу возможного ухода 24-летнего вингера Виктора Цыганкова из киевского клуба.
«Мы с Цыганковым все вопросы будем решать. Я уже говорил об этом. Витя – динамовец. Я думаю, что мы придем к какому-то взаимному согласию. У него год контракта, пускай он работает», – сказал Суркис.
Отметим, что контракт Виктора заканчивается летом следующего года. Многие источники сообщают, что он не хочет продлевать трудовое соглашение с киевлянами.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Цыганкова в 25 млн евро.
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