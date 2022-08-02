Источник: Цыганков не горит желанием оставаться в Динамо

По информации журналиста Виктора Вацко, переговоры между «Динамо» и Виктором Цыганковым по поводу нового контракта никуда не продвинулись.

Игрок, чей договор истекает летом 2023 года, не хочет оставаться в киевской команде. Уже с 1 января хавбек получит возможность вести переговоры с другими клубами.

Руководство «Динамо» спокойно относится к желанию Цыганкова и не собирается устраивать скандалы по этому поводу.

Все еще не исключено, что стороны сумеют договориться.