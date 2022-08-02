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Украина. Премьер лига
02 августа 2022, 18:45 | Обновлено 02 августа 2022, 18:54
1574
0

Источник: Цыганков не горит желанием оставаться в Динамо

Игрок сейчас не готов подписать контракт

02 августа 2022, 18:45 | Обновлено 02 августа 2022, 18:54
1574
0
Источник: Цыганков не горит желанием оставаться в Динамо
ФК Динамо Киев

По информации журналиста Виктора Вацко, переговоры между «Динамо» и Виктором Цыганковым по поводу нового контракта никуда не продвинулись.

Игрок, чей договор истекает летом 2023 года, не хочет оставаться в киевской команде. Уже с 1 января хавбек получит возможность вести переговоры с другими клубами.

Руководство «Динамо» спокойно относится к желанию Цыганкова и не собирается устраивать скандалы по этому поводу.

Все еще не исключено, что стороны сумеют договориться.

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Источник Вацко Live
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