Источник: Цыганков не горит желанием оставаться в Динамо
Игрок сейчас не готов подписать контракт
По информации журналиста Виктора Вацко, переговоры между «Динамо» и Виктором Цыганковым по поводу нового контракта никуда не продвинулись.
Игрок, чей договор истекает летом 2023 года, не хочет оставаться в киевской команде. Уже с 1 января хавбек получит возможность вести переговоры с другими клубами.
Руководство «Динамо» спокойно относится к желанию Цыганкова и не собирается устраивать скандалы по этому поводу.
Все еще не исключено, что стороны сумеют договориться.
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