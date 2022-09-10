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Украина. Премьер лига
10 сентября 2022, 20:32 |
572
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Львов

Поединок состоится во Львове в воскресенье

10 сентября 2022, 20:32 |
572
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Львов
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 11 сентября, состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Львов».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

«Динамо» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Официальным транслятором поединка, согласно телепулу, является телеканал Setanta Sports. Однако матч также планируется к показу на «2+2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Львов».

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Источник Sport.ua
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