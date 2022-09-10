Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Львов
Поединок состоится во Львове в воскресенье
В воскресенье, 11 сентября, состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Львов».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
«Динамо» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Официальным транслятором поединка, согласно телепулу, является телеканал Setanta Sports. Однако матч также планируется к показу на «2+2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Львов».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Геннадий Зубов и Анатолий Скирчук вошли в тренерский штаб команды «звезда»
Украинкам предстоит сражение за третье место