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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Третий раз проиграли, уже устал поздравлять соперников»
Украина. Премьер лига
10 сентября 2022, 20:28 |
892
3

Юрий ВЕРНИДУБ: «Третий раз проиграли, уже устал поздравлять соперников»

Наставник недоволен игрой команды

10 сентября 2022, 20:28 |
892
3
Юрий ВЕРНИДУБ: «Третий раз проиграли, уже устал поздравлять соперников»
ФК Кривбасс

Тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб оценил поражение 0:1 в матче 4-го тура УПЛ против «Вереса». Команда проиграла три встречи и пока в чемпионате не забила ни одного гола.

- Уже третий матч уступаем. Честно говоря, уже устал поздравлять своих коллег. Но все равно нужно иметь стержень и поздравить «Верес» с победой. А вот нас поздравлять не с чем. По игре: уже лучше, чем со Львовом, но этот гол в первом тайме… Этот рикошет, и мяч залетел. Ребята все равно пытались забить в ответ, ведь три матча уже сыграли и не забили ни одного гола.

Обидно, значит, есть над чем работать. Будем работать еще больше. Хотя от этого никому не легче. Наибольшая проблема, с которой мы сейчас столкнулись – это наша атака. Хорошо, что есть этот трехнедельный перерыв. Пора проанализировать эти моменты и идти дальше. Если мы оказались на коленях, нужно иметь силы и волю, чтобы встать с колен.

Я уверен в каждом из своих ребят. Конечно, они сейчас очень расстроены. Это жизнь. Надо иметь характер, чтобы идти дальше.

– Какие задачи поставило перед командой руководство перед началом сезона?

- Когда я пришел, сразу сказал: задача одна – сделать команду. Во-первых, «Кривбасс» – новичок УПЛ. Во-вторых, играем в то время, когда в Украине война. В-третьих, чтобы за что-нибудь побороться и добиваться целей, нужно построить команду. Еще раз повторюсь: писали, что Вернидуб пришел и сделал чистку… Никакой чистки я не делал! Когда я пришел в команду здесь было 12 футболистов: шесть плюс шесть молодых игроков. Те, кто и сейчас работает с нами.

Мы собрали ту команду, которую смогли собрать. Что касается задач, то я всегда говорил, что я человек амбициозный, поэтому хочу достигать высоких целей. Но если их не ставить, то нет смысла и работать. Если мы хотим построить хорошую команду, то не имеем права находиться на том месте, где сейчас находимся и демонстрировать ту игру, которую сейчас демонстрируем.

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Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 3
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Remark
Юрий, все будет хорошо. Главное, что даже в такой ситуации у Вас остается чувство юмора, которое еще и намекает игрокам команды, что так продолжаться не должно. У каждого есть взлеты и падения, это жизнь, поэтому я уверен что Вы опять будете скоро на коне. Удачи Юрию, в любой команде!
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0
veter
Верните клубу прежнее название Горняк и Бог простит
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0
Владимир Кучер
Шкода Вернидуба.В Перщій лізі земляків Зеленого Пітушари тягнули за вуха в Вишку.А тут обсирон.Майстерності нуль.Талант тренера не помагає кривоногим.Хіба що судді по дзінку з Опи-ЖОПИ почнуть чудити,Тоді є шанс
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-3
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