Юрий ВЕРНИДУБ: «Третий раз проиграли, уже устал поздравлять соперников»

Тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб оценил поражение 0:1 в матче 4-го тура УПЛ против «Вереса». Команда проиграла три встречи и пока в чемпионате не забила ни одного гола.

- Уже третий матч уступаем. Честно говоря, уже устал поздравлять своих коллег. Но все равно нужно иметь стержень и поздравить «Верес» с победой. А вот нас поздравлять не с чем. По игре: уже лучше, чем со Львовом, но этот гол в первом тайме… Этот рикошет, и мяч залетел. Ребята все равно пытались забить в ответ, ведь три матча уже сыграли и не забили ни одного гола.

Обидно, значит, есть над чем работать. Будем работать еще больше. Хотя от этого никому не легче. Наибольшая проблема, с которой мы сейчас столкнулись – это наша атака. Хорошо, что есть этот трехнедельный перерыв. Пора проанализировать эти моменты и идти дальше. Если мы оказались на коленях, нужно иметь силы и волю, чтобы встать с колен.

Я уверен в каждом из своих ребят. Конечно, они сейчас очень расстроены. Это жизнь. Надо иметь характер, чтобы идти дальше.

– Какие задачи поставило перед командой руководство перед началом сезона?

- Когда я пришел, сразу сказал: задача одна – сделать команду. Во-первых, «Кривбасс» – новичок УПЛ. Во-вторых, играем в то время, когда в Украине война. В-третьих, чтобы за что-нибудь побороться и добиваться целей, нужно построить команду. Еще раз повторюсь: писали, что Вернидуб пришел и сделал чистку… Никакой чистки я не делал! Когда я пришел в команду здесь было 12 футболистов: шесть плюс шесть молодых игроков. Те, кто и сейчас работает с нами.

Мы собрали ту команду, которую смогли собрать. Что касается задач, то я всегда говорил, что я человек амбициозный, поэтому хочу достигать высоких целей. Но если их не ставить, то нет смысла и работать. Если мы хотим построить хорошую команду, то не имеем права находиться на том месте, где сейчас находимся и демонстрировать ту игру, которую сейчас демонстрируем.