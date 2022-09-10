В воскресенье, 11 сентября, состоится матч 4-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Металлист».

Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить ее будет арбитр из Мукачево Ярослав Козык. Начало встречи в 15:00.

«Колос» - «Металлист». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» - «Металлист», за которой следите здесь.

