Украина. Премьер лига10 сентября 2022, 17:35 | Обновлено 10 сентября 2022, 17:36
94
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос - Металлист
В Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 4-го тура украинской Премьер-лиги
10 сентября 2022, 17:35 | Обновлено 10 сентября 2022, 17:36
94
0
В воскресенье, 11 сентября, состоится матч 4-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Металлист».
Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить ее будет арбитр из Мукачево Ярослав Козык. Начало встречи в 15:00.
«Колос» - «Металлист». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» - «Металлист», за которой следите здесь.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 сентября 2022, 08:40 7
Главные новости за 9 сентября на Sport.ua
Футбол | 10 сентября 2022, 14:27 0
Футболист уехал в Португалию за долги «горняков»
Футбол | 10.09.2022, 12:11
Баскетбол | 10.09.2022, 11:00
Футбол | 09.09.2022, 20:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.09.2022, 10:54
08.09.2022, 22:59 12
09.09.2022, 07:50 8
09.09.2022, 15:15 9
09.09.2022, 07:41 12
10.09.2022, 01:14 3
08.09.2022, 23:45 4
09.09.2022, 07:21 5