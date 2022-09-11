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  4. НАГЕЛЬСМАНН: «У нас были моменты, чтобы забить третий мяч и закрыть игру»
Германия
11 сентября 2022, 15:04 | Обновлено 11 сентября 2022, 15:07
117
0

НАГЕЛЬСМАНН: «У нас были моменты, чтобы забить третий мяч и закрыть игру»

Наставник «Баварии» – о ничьей со «Штутгартом»

11 сентября 2022, 15:04 | Обновлено 11 сентября 2022, 15:07
117
0
НАГЕЛЬСМАНН: «У нас были моменты, чтобы забить третий мяч и закрыть игру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал ничью со «Штутгартом» (2:2) в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги.

«Во втором тайме у нас были моменты, чтобы забить третий мяч и закрыть игру, но не сделали этого. Поэтому в итоге мы заработали только очко.

Я не знаю, растет ли давление на нас. Давление всегда субъективно и исходит извне. Мы будем продолжать работать, тренироваться завтра и в понедельник, проанализируем соперника и постараемся придумать интересные идеи для игры с «Барселоной», - сказал Нагельсманн.

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Юлиан Нагельсманн Бавария Штутгарт чемпионат Германии по футболу Бундеслига
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Источник Sport.de
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