НАГЕЛЬСМАНН: «У нас были моменты, чтобы забить третий мяч и закрыть игру»
Наставник «Баварии» – о ничьей со «Штутгартом»
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал ничью со «Штутгартом» (2:2) в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги.
«Во втором тайме у нас были моменты, чтобы забить третий мяч и закрыть игру, но не сделали этого. Поэтому в итоге мы заработали только очко.
Я не знаю, растет ли давление на нас. Давление всегда субъективно и исходит извне. Мы будем продолжать работать, тренироваться завтра и в понедельник, проанализируем соперника и постараемся придумать интересные идеи для игры с «Барселоной», - сказал Нагельсманн.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Сергея Реброва отгрузила «Аль-Дафре» 4 мяча уже в первом тайме
Роман записал на свой счет два результативных действия в матче с «Серен Юнайтед»