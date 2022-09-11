НАГЕЛЬСМАНН: «У нас были моменты, чтобы забить третий мяч и закрыть игру»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал ничью со «Штутгартом» (2:2) в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги.

«Во втором тайме у нас были моменты, чтобы забить третий мяч и закрыть игру, но не сделали этого. Поэтому в итоге мы заработали только очко.

Я не знаю, растет ли давление на нас. Давление всегда субъективно и исходит извне. Мы будем продолжать работать, тренироваться завтра и в понедельник, проанализируем соперника и постараемся придумать интересные идеи для игры с «Барселоной», - сказал Нагельсманн.