10.09.2022, FT 4 : 0
Украина. Вторая лига10 сентября 2022, 16:30 | Обновлено 10 сентября 2022, 16:39
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Чайка – Нива В и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляции матчей Второй лиги за 10 сентября
10 сентября 2022, 16:30 | Обновлено 10 сентября 2022, 16:39
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10 сентября проходят матчи 2-го тура во Второй лиге.
Вторая лига, 2-й тур
- 16:30. Чайка – Нива Винница
- 14:00. Кремень-2 Кременчуг – Рубикон Киев
- 14:00. Нива Бузовая – Реал Фарма Одесса
- 14:00. Хуст – Металлург-2 Запорожье
16:30. Чайка – Нива Винница
14:00. Кремень-2 Кременчуг – Рубикон Киев
14:00. Нива Бузовая – Реал Фарма Одесса
14:00. Хуст – Металлург-2 Запорожье
События матча
51’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Луцив (Хуст).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Луцив (Хуст).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Луцив (Хуст).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Приходько (Хуст).
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