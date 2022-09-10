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Украина. Вторая лига
10 сентября 2022, 16:30 | Обновлено 10 сентября 2022, 16:39
113
0

Чайка – Нива В и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляции матчей Второй лиги за 10 сентября

10 сентября 2022, 16:30 | Обновлено 10 сентября 2022, 16:39
113
0
Чайка – Нива В и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива В

10 сентября проходят матчи 2-го тура во Второй лиге.

Вторая лига, 2-й тур

  • 16:30. Чайка – Нива Винница
  • 14:00. Кремень-2 Кременчуг – Рубикон Киев
  • 14:00. Нива Бузовая – Реал Фарма Одесса
  • 14:00. Хуст – Металлург-2 Запорожье

16:30. Чайка – Нива Винница

14:00. Кремень-2 Кременчуг – Рубикон Киев

14:00. Нива Бузовая – Реал Фарма Одесса

14:00. Хуст – Металлург-2 Запорожье

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Луцив (Хуст).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Луцив (Хуст).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Луцив (Хуст).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Приходько (Хуст).
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Источник Sport.ua
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