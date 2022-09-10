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  4. Роджер ШМИДТ: «Маккаби Хайфа не просто так в Лиге чемпионов»
Лига чемпионов
10 сентября 2022, 14:27 | Обновлено 10 сентября 2022, 14:32
148
0

Роджер ШМИДТ: «Маккаби Хайфа не просто так в Лиге чемпионов»

Наставник «Бенфики» – о победе над израильским клубом

10 сентября 2022, 14:27 | Обновлено 10 сентября 2022, 14:32
148
0
Роджер ШМИДТ: «Маккаби Хайфа не просто так в Лиге чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Шмидт

Главный тренер португальской «Бенфики» Роджер Шмидт прокомментировал победу над израильским «Маккаби Хайфа» (2:0) в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Я никогда не ожидаю идеальной игры. В матчах Лиги чемпионов нужно всегда быть готовым к трудностям, ведь эти команды здесь не просто так. Первый тайм дался нашей команде тяжело. В перерыве я призвал к терпению, ведь никто не обещал, что будет легко. Мы должны усердно работать, чтобы побеждать», - сказал Шмидт.

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Роджер Шмидт Маккаби Хайфа Бенфика Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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