Роджер ШМИДТ: «Маккаби Хайфа не просто так в Лиге чемпионов»

Главный тренер португальской «Бенфики» Роджер Шмидт прокомментировал победу над израильским «Маккаби Хайфа» (2:0) в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Я никогда не ожидаю идеальной игры. В матчах Лиги чемпионов нужно всегда быть готовым к трудностям, ведь эти команды здесь не просто так. Первый тайм дался нашей команде тяжело. В перерыве я призвал к терпению, ведь никто не обещал, что будет легко. Мы должны усердно работать, чтобы побеждать», - сказал Шмидт.