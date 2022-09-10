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  4. Ига Свентек – Онс Жабер – 6:2, 7:6. Текстовая трансляция матча
US Open
10 сентября 2022, 23:17 | Обновлено 11 сентября 2022, 01:34
2495
4

Ига Свентек – Онс Жабер – 6:2, 7:6. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией женского финала US Open

10 сентября 2022, 23:17 | Обновлено 11 сентября 2022, 01:34
2495
4
Ига Свентек – Онс Жабер – 6:2, 7:6. Текстовая трансляция матча
Instagram. Ига Свентек и Онс Жабер

В субботу, 10 сентября, состоится женский финал Открытого чемпионата США по теннису. Трофей разыграют Ига Свентек (Польша, WTA 1) и Онс Жабер (Тунис, WTA 5).

Свентек в этом году имела винстрик из 37 матчей, во время которого она выиграла 6 трофеев. Для Иги это будет первый финал US Open и первый финал хардового турнира Grand Slam. Онс Жабер в этом году завоевала 2 трофея. Онс – первая африканская теннисистка, которая прошла в финал US Open. Она поборется за свой первый трофей Grand Slam. Отметим, что после финала Онс станет 2-й ракеткой мира независимо от результата.

Ранее девушки встречались между собой 4 раза. Счет в личных встречах 2:2, на харде 1:1, одна победа на траве в пользу Жабер и одна на грунте для Свентек.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию женского финала US Open 2022, за которой можно следить в нашем Telegram-канале по теннису.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Kubok-69
Українці за Ігу!
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+9
Arctic
Буде складний матч, шанси думаю в Жабер кращі, надто впевнено та з широким арсеналом!
Переваги Іги думаю, це досвід перемог у фіналах GS!
Любимо Ігу, тримаємо кулаки за неї!
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+4
Хутин Пуйло
Dajesz, Igo!
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+3
Fdail
То, что Швентек с Жабер делает- это невероятно.  Есть ощущение, что возвращается та Швентек из её победной серии. 
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+1
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