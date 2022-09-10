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Украина. Премьер лига
10 сентября 2022, 14:16 | Обновлено 10 сентября 2022, 14:58
281
0

Кривбасс – Верес. Известны стартовые составы

Команды сыграют в четвертом туре УПЛ

10 сентября 2022, 14:16 | Обновлено 10 сентября 2022, 14:58
281
0
Кривбасс – Верес. Известны стартовые составы
ФК Кривбасс

Сегодня, 10 сентября «Кривбасс» в четвертом туре УПЛ примет «Верес». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Кривбасс»: Клищук, Стецьков, Вернидуб, Татарков, Якимец, Семенов, Хомченовский, Н. Волошин, Шевченко, Хобленко, Устименко

«Верес»: Когут, Гагун, Мирошник, Вовченко, Е. Пасич, Клец, Кучеров, Дахновский, Лебеденко, Г. Пасич, Гайдучик

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Источник Sport.ua
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