Украина. Премьер лига10 сентября 2022, 14:16 | Обновлено 10 сентября 2022, 14:58
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Кривбасс – Верес. Известны стартовые составы
Команды сыграют в четвертом туре УПЛ
10 сентября 2022, 14:16 | Обновлено 10 сентября 2022, 14:58
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Сегодня, 10 сентября «Кривбасс» в четвертом туре УПЛ примет «Верес». Начало матча – в 15:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Кривбасс»: Клищук, Стецьков, Вернидуб, Татарков, Якимец, Семенов, Хомченовский, Н. Волошин, Шевченко, Хобленко, Устименко
«Верес»: Когут, Гагун, Мирошник, Вовченко, Е. Пасич, Клец, Кучеров, Дахновский, Лебеденко, Г. Пасич, Гайдучик
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