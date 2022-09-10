Кривбасс – Верес. Известны стартовые составы

Сегодня, 10 сентября «Кривбасс» в четвертом туре УПЛ примет «Верес». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Кривбасс»: Клищук, Стецьков, Вернидуб, Татарков, Якимец, Семенов, Хомченовский, Н. Волошин, Шевченко, Хобленко, Устименко

«Верес»: Когут, Гагун, Мирошник, Вовченко, Е. Пасич, Клец, Кучеров, Дахновский, Лебеденко, Г. Пасич, Гайдучик