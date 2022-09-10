Италия10 сентября 2022, 13:49 | Обновлено 10 сентября 2022, 14:02
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Рома близка к продлению контракта с Кристанте
Новый договор будет рассчитан до 2026 года
10 сентября 2022, 13:49 | Обновлено 10 сентября 2022, 14:02
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Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте близок к тому, чтобы продлить контракт с римлянами.
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Ожидается, что новый договор будет рассчитан до 2026 года. За сезон 27-летний итальянец заработает 3 млн евро.
Действующий контракт Бриана Кристанте с «Ромой» истекает летом 2024 года. В текущем сезоне полузащитник в 6 матчах забил 1 гол.
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