Рома близка к продлению контракта с Кристанте

Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте близок к тому, чтобы продлить контракт с римлянами.

Ожидается, что новый договор будет рассчитан до 2026 года. За сезон 27-летний итальянец заработает 3 млн евро.

Действующий контракт Бриана Кристанте с «Ромой» истекает летом 2024 года. В текущем сезоне полузащитник в 6 матчах забил 1 гол.