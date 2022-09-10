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Италия
10 сентября 2022, 13:49 | Обновлено 10 сентября 2022, 14:02
62
0

Рома близка к продлению контракта с Кристанте

Новый договор будет рассчитан до 2026 года

10 сентября 2022, 13:49 | Обновлено 10 сентября 2022, 14:02
62
0
Рома близка к продлению контракта с Кристанте
Getty Images/Global Images Ukraine. Бриан Кристанте

Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте близок к тому, чтобы продлить контракт с римлянами.

Ожидается, что новый договор будет рассчитан до 2026 года. За сезон 27-летний итальянец заработает 3 млн евро.

Действующий контракт Бриана Кристанте с «Ромой» истекает летом 2024 года. В текущем сезоне полузащитник в 6 матчах забил 1 гол.

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Источник твиттер Николо Скиры
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