Самба ДИАЛЛО: «Сейчас в Украине все выглядит стабильно»

Сенегальский вингер Самба Диалло подтвердил, что вскоре вернется в «Динамо» Киев:

«У меня пятилетний контракт с «Динамо», и сейчас в Украине все выглядит стабильно. Кроме того, мы играем в Лиге Европы.

Были и другие предложения, но клуб мне позвонил по телефону. Так что мои агенты сделали выбор, и я решил со своим окружением остаться там на время. Будем продолжать работу».