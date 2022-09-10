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  4. Самба ДИАЛЛО: «Сейчас в Украине все выглядит стабильно»
Украина. Премьер лига
10 сентября 2022, 13:38 |
913
2

Самба ДИАЛЛО: «Сейчас в Украине все выглядит стабильно»

Вингер «Динамо» - о возвращении в клуб

10 сентября 2022, 13:38 |
913
2
Самба ДИАЛЛО: «Сейчас в Украине все выглядит стабильно»
ФК Динамо Киев. Самба Диалло

Сенегальский вингер Самба Диалло подтвердил, что вскоре вернется в «Динамо» Киев:

«У меня пятилетний контракт с «Динамо», и сейчас в Украине все выглядит стабильно. Кроме того, мы играем в Лиге Европы.

Были и другие предложения, но клуб мне позвонил по телефону. Так что мои агенты сделали выбор, и я решил со своим окружением остаться там на время. Будем продолжать работу».

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Комментарии 2
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Тарас Чубак
Хлопче, на тебе великі сподівання зараз. Ну і повага за те що не побоявся 
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+1
Lesovij7
Зная Суркиса он его к основе не подпустит, продадут как молодого и очень перспективного. Играть должны долбаебы типа Фран Соль, Рамирес, Бенито, Каргбо, и т.д. Тернер пенсионер пердун, боги трансферного рынка, президент долбаеб, все сплелось воедино, поможет этому только новый владелец клуба, дно пробито, 3 поражения подряд, а далее намека нету на отставку цыгана. Суркис присосался как пиявка к народному клубу 
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-2
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