Украина. Премьер лига10 сентября 2022, 13:38 |
913
2
Самба ДИАЛЛО: «Сейчас в Украине все выглядит стабильно»
Вингер «Динамо» - о возвращении в клуб
10 сентября 2022, 13:38 |
913
2
Сенегальский вингер Самба Диалло подтвердил, что вскоре вернется в «Динамо» Киев:
«У меня пятилетний контракт с «Динамо», и сейчас в Украине все выглядит стабильно. Кроме того, мы играем в Лиге Европы.
Были и другие предложения, но клуб мне позвонил по телефону. Так что мои агенты сделали выбор, и я решил со своим окружением остаться там на время. Будем продолжать работу».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 сентября 2022, 17:39 1
Изменения в заявке перед Лигой наций
Футбол | 10 сентября 2022, 01:00 4
Товарняк Боснии и россии планируется сыграть в ноябре в стране-агрессоре
Футбол | 10.09.2022, 13:30
Футбол | 09.09.2022, 18:55
Теннис | 10.09.2022, 07:00
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Хлопче, на тебе великі сподівання зараз. Ну і повага за те що не побоявся
Зная Суркиса он его к основе не подпустит, продадут как молодого и очень перспективного. Играть должны долбаебы типа Фран Соль, Рамирес, Бенито, Каргбо, и т.д. Тернер пенсионер пердун, боги трансферного рынка, президент долбаеб, все сплелось воедино, поможет этому только новый владелец клуба, дно пробито, 3 поражения подряд, а далее намека нету на отставку цыгана. Суркис присосался как пиявка к народному клубу
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.09.2022, 23:24 18
08.09.2022, 21:18
09.09.2022, 07:41 12
08.09.2022, 17:06 18
09.09.2022, 07:21 5
08.09.2022, 20:48 4
09.09.2022, 12:00 1
08.09.2022, 23:45 4