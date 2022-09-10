Иван ДИБАНГО: «С нетерпением жду своего дебюта в УПЛ за Кривбасс»

Камерунский защитник Иван Дибанго прокомментировал свой переход в «Кривбасс»:

- Иван, твои первые впечатления от перехода в «Кривбасс»?

– Я очень доволен таким развитием событий. Для меня это важный и интересный опыт по многим причинам. Сейчас я хочу, в первую очередь, как можно быстрее присоединиться к команде. С нетерпением жду знакомства с новыми партнерами и, конечно, свой дебют в чемпионате Украины. Но все начинается с тренировок.

- Судя по статистике, вы – забивной защитник. Это так?

– Мне трудно вот так сразу дать по себе резюме. Я все время, кроме наставлений от тренера, стараюсь развиваться и совершенствовать свои качества. Поверьте, я сделаю все от себя зависящее, чтобы криворожские болельщики были счастливы от моей игры. Если честно, не очень слежу за своей статистикой.

– На какой позиции ты чувствуешь себя комфортнее всего?

– Я играю в футбол на той позиции, где меня видит тренер и хочу приносить максимум пользы «Кривбассу». Но если нужно забивать, то, конечно, я не против. Если в Кривом Роге мне удастся забить голов так двадцать, то в «Кривбассе» все будут счастливы.