УАФ требует не допустить проведения матча россия - Босния и Герцеговина

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к ФИФА и УЕФА с требованием не допустить проведение товарищеского матча между россией и Боснией и Герцеговиной, который запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге. Также письмо было направлено Федерации футбола Боснии и Герцеговины:

«Напоминаем, что из-за военной агрессии России против Украины все российские команды были отстранены от участия во всех международных официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА.

В такой ситуации решение Федерации футбола Боснии и Герцеговины выглядит так, будто оно направлено на поддержку действий и поступков российского правительства в Украине по продолжению войны.

Просим пересмотреть решение, которое наносит ущерб имиджу вашей страны и отношениям между нашими ассоциациями».