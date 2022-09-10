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10 сентября 2022, 12:52 | Обновлено 10 сентября 2022, 12:53
423
0

УАФ требует не допустить проведения матча россия - Босния и Герцеговина

Украинская сторона обратилась к ФИФА и УЕФА

10 сентября 2022, 12:52 | Обновлено 10 сентября 2022, 12:53
423
0
УАФ требует не допустить проведения матча россия - Босния и Герцеговина

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к ФИФА и УЕФА с требованием не допустить проведение товарищеского матча между россией и Боснией и Герцеговиной, который запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге. Также письмо было направлено Федерации футбола Боснии и Герцеговины:

«Напоминаем, что из-за военной агрессии России против Украины все российские команды были отстранены от участия во всех международных официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА.

В такой ситуации решение Федерации футбола Боснии и Герцеговины выглядит так, будто оно направлено на поддержку действий и поступков российского правительства в Украине по продолжению войны.

Просим пересмотреть решение, которое наносит ущерб имиджу вашей страны и отношениям между нашими ассоциациями».

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Источник Украинская ассоциация футбола
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