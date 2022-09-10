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Украина. Премьер лига
10 сентября 2022, 12:39 | Обновлено 10 сентября 2022, 12:43
245
0

Бразилец Таллес стал автором первого хет-трика Руха в УПЛ

В ворота «Зари» 10-й раз в истории был исполнен «трюк со шляпой»

10 сентября 2022, 12:39 | Обновлено 10 сентября 2022, 12:43
245
0
Бразилец Таллес стал автором первого хет-трика Руха в УПЛ
ФК Рух Львов. Таллес Бренер

Бразилец Талес стал автором первого хет-трика «Руха» в чемпионатах Украина. Легионеры из дальнего зарубежья забивали по три мяча за игру в 13 клубах УПЛ.

Причем бразильцы оказывались пионерами в исполнении «трюка со шляпой» еще в двух клубах: алчевской «Стали» (Жоземар) и «Днепра» (Матеус).

К слову, «Заря» 10-й раз в истории пропустила три мяча от одного игрока. Больше хет-триков было выполнено в ворота «Мариуполя» - 13 и столько же - 10 - «Карпат».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные хет-трики в клубах УПЛ представителей стран дальнего зарубежья

Дата

Клуб

Игрок

Страна

Соперник

Счет

30.07.2000

Шахтер

Мариан САВУ

Румыния

Сталь А (г)

5:2

07.06.2002

Динамо

Флорин ЧЕРНАТ

Румыния

Металлург М (г)

6:0

09.11.2002

Арсенал

Мацей КОВАЛЬЧИК

Польша

Металлург З (г)

5:0

13.10.2006

Металлург Д

Андрес МЕНДОСА

Перу

Заря (д)

3:2

04.03.2007

Сталь А

ЖОЗЕМАР

Бразилия

Металлург Д (д)

3:0

13.05.2007

Таврия

Лаки ИДАХОР

Нигерия

Металлург З (д)

5:1

08.05.2011

Металлист

Джонатан КРИСТАЛЬДО

Аргентина

Волынь (г)

5:1

04.11.2012

Карпаты

ЛУКАС

Испания

Кривбасс (д)

6:0

15.04.2014

Днепр

МАТЕУС

Бразилия

Волынь (д)

5:1

18.03.2017

Сталь Км

Кваме КАРИКАРИ

Гана

Александрия (д)

4:1

16.07.2020

Олимпик

Шахаб ЗАХЕДИ

Иран

Львов (г)

5:1

07.11.2021

Заря

Шахаб ЗАХЕДИ

Иран

Верес (д)

3:0

09.09.2022

Рух

ТАЛЛЕС

Бразилия

Заря (д)

3:1
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Источник Sport.ua
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