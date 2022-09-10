Бразилец Таллес стал автором первого хет-трика Руха в УПЛ

Бразилец Талес стал автором первого хет-трика «Руха» в чемпионатах Украина. Легионеры из дальнего зарубежья забивали по три мяча за игру в 13 клубах УПЛ.

Причем бразильцы оказывались пионерами в исполнении «трюка со шляпой» еще в двух клубах: алчевской «Стали» (Жоземар) и «Днепра» (Матеус).

К слову, «Заря» 10-й раз в истории пропустила три мяча от одного игрока. Больше хет-триков было выполнено в ворота «Мариуполя» - 13 и столько же - 10 - «Карпат».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные хет-трики в клубах УПЛ представителей стран дальнего зарубежья