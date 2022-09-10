Бразилец Таллес стал автором первого хет-трика Руха в УПЛ
В ворота «Зари» 10-й раз в истории был исполнен «трюк со шляпой»
Бразилец Талес стал автором первого хет-трика «Руха» в чемпионатах Украина. Легионеры из дальнего зарубежья забивали по три мяча за игру в 13 клубах УПЛ.
Причем бразильцы оказывались пионерами в исполнении «трюка со шляпой» еще в двух клубах: алчевской «Стали» (Жоземар) и «Днепра» (Матеус).
К слову, «Заря» 10-й раз в истории пропустила три мяча от одного игрока. Больше хет-триков было выполнено в ворота «Мариуполя» - 13 и столько же - 10 - «Карпат».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные хет-трики в клубах УПЛ представителей стран дальнего зарубежья
|
Дата
|
Клуб
|
Игрок
|
Страна
|
Соперник
|
Счет
|
30.07.2000
|
Шахтер
|
Мариан САВУ
|
Румыния
|
Сталь А (г)
|
5:2
|
07.06.2002
|
Динамо
|
Флорин ЧЕРНАТ
|
Румыния
|
Металлург М (г)
|
6:0
|
09.11.2002
|
Арсенал
|
Мацей КОВАЛЬЧИК
|
Польша
|
Металлург З (г)
|
5:0
|
13.10.2006
|
Металлург Д
|
Андрес МЕНДОСА
|
Перу
|
Заря (д)
|
3:2
|
04.03.2007
|
Сталь А
|
ЖОЗЕМАР
|
Бразилия
|
Металлург Д (д)
|
3:0
|
13.05.2007
|
Таврия
|
Лаки ИДАХОР
|
Нигерия
|
Металлург З (д)
|
5:1
|
08.05.2011
|
Металлист
|
Джонатан КРИСТАЛЬДО
|
Аргентина
|
Волынь (г)
|
5:1
|
04.11.2012
|
Карпаты
|
ЛУКАС
|
Испания
|
Кривбасс (д)
|
6:0
|
15.04.2014
|
Днепр
|
МАТЕУС
|
Бразилия
|
Волынь (д)
|
5:1
|
18.03.2017
|
Сталь Км
|
Кваме КАРИКАРИ
|
Гана
|
Александрия (д)
|
4:1
|
16.07.2020
|
Олимпик
|
Шахаб ЗАХЕДИ
|
Иран
|
Львов (г)
|
5:1
|
07.11.2021
|
Заря
|
Шахаб ЗАХЕДИ
|
Иран
|
Верес (д)
|
3:0
|
09.09.2022
|
Рух
|
ТАЛЛЕС
|
Бразилия
|
Заря (д)
|
3:1
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