Руй КОШТА: «За первые недели войны Яремчук похудел на 6 кг»

Президент «Бенфики» Руй Кошта прокомментировал трансфер Романа Яремчука в «Брюгге»:

«Яремчук заслуживает благодарности за всю работу, которую он проделал в «Бенфике». Люди даже не знают, что он пережил в последний сезон, когда война полностью охватила его страну, а его родители оказались в ее эпицентре! За первые недели войны Яремчук похудел на шесть килограммов.

И хотя он всегда при этом находился на тренировках в отличном настроении, ему было тяжело делать то, что он умеет делать. Это было обусловлено войной. В конце концов, для него появилась возможность в Бельгии, и мы поняли, что для этого вариант будет лучшим».