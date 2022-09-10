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  4. Руй КОШТА: «За первые недели войны Яремчук похудел на 6 кг»
Португалия
10 сентября 2022, 12:23 |
934
1

Руй КОШТА: «За первые недели войны Яремчук похудел на 6 кг»

Президент «Бенфики» – об украинском форварде

10 сентября 2022, 12:23 |
934
1
Руй КОШТА: «За первые недели войны Яремчук похудел на 6 кг»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Бенфики» Руй Кошта прокомментировал трансфер Романа Яремчука в «Брюгге»:

«Яремчук заслуживает благодарности за всю работу, которую он проделал в «Бенфике». Люди даже не знают, что он пережил в последний сезон, когда война полностью охватила его страну, а его родители оказались в ее эпицентре! За первые недели войны Яремчук похудел на шесть килограммов.

И хотя он всегда при этом находился на тренировках в отличном настроении, ему было тяжело делать то, что он умеет делать. Это было обусловлено войной. В конце концов, для него появилась возможность в Бельгии, и мы поняли, что для этого вариант будет лучшим».

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Бенфика Руй Кошта Роман Яремчук Брюгге
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Источник A Bola
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