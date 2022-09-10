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Англия
10 сентября 2022, 12:11 | Обновлено 10 сентября 2022, 12:12
362
1

Поттер останется в Челси, даже если не выведет команду в топ-4

У клуба долгосрочные планы на нового тренера

10 сентября 2022, 12:11 | Обновлено 10 сентября 2022, 12:12
362
1
Поттер останется в Челси, даже если не выведет команду в топ-4
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Челси» имеет долгосрочные планы и большой кредит доверия к новому глаавному тренеру команды Грэму Поттеру.

По информации английских СМИ, в «Челси» не собираются увольнять Поттера даже если по итогам нынешнего сезона команда не финиширует в топ-4 и останется без Лиги чемпионов на следующий сезон. Тем не менее, задача финишировать в топ-4 перед Поттером стоит.

Ранее сообщалось о том, что кандидатуру Поттера также рассматривал «Манчестер Юнайтед».

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Источник The Guardian
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Комментарии 1
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Kain_X_Rain
Теперь понятно,что с Тухелем дело не в результатах было.
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