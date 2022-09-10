Англия10 сентября 2022, 12:11 | Обновлено 10 сентября 2022, 12:12
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Поттер останется в Челси, даже если не выведет команду в топ-4
У клуба долгосрочные планы на нового тренера
10 сентября 2022, 12:11 | Обновлено 10 сентября 2022, 12:12
362
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Руководство «Челси» имеет долгосрочные планы и большой кредит доверия к новому глаавному тренеру команды Грэму Поттеру.
По информации английских СМИ, в «Челси» не собираются увольнять Поттера даже если по итогам нынешнего сезона команда не финиширует в топ-4 и останется без Лиги чемпионов на следующий сезон. Тем не менее, задача финишировать в топ-4 перед Поттером стоит.
Ранее сообщалось о том, что кандидатуру Поттера также рассматривал «Манчестер Юнайтед».
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Теперь понятно,что с Тухелем дело не в результатах было.
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