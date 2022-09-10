Поттер останется в Челси, даже если не выведет команду в топ-4

Руководство «Челси» имеет долгосрочные планы и большой кредит доверия к новому глаавному тренеру команды Грэму Поттеру.

По информации английских СМИ, в «Челси» не собираются увольнять Поттера даже если по итогам нынешнего сезона команда не финиширует в топ-4 и останется без Лиги чемпионов на следующий сезон. Тем не менее, задача финишировать в топ-4 перед Поттером стоит.

Ранее сообщалось о том, что кандидатуру Поттера также рассматривал «Манчестер Юнайтед».