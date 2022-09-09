Новый тренер Челси Поттер мог возглавить Манчестер Юнайтед

В прошлом сезоне руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривало кандидатуру Грэма Поттера, который вчера возглавил «Челси». Однако в итоге «Манчестер Юнайтед» сделал выбор в пользу Эрика тен Хага из «Аякса».

От кандидатуры Поттера, который тогда возглавлял «Брайтон», отказались из-за того, что у него нет опыта работы в Лиге чемпионов. Отметим, что «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне выступает в Лиге Европы.