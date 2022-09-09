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Англия
09 сентября 2022, 22:57 |
276
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Новый тренер Челси Поттер мог возглавить Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» отказались от услуг тренера

09 сентября 2022, 22:57 |
276
2
Новый тренер Челси Поттер мог возглавить Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

В прошлом сезоне руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривало кандидатуру Грэма Поттера, который вчера возглавил «Челси». Однако в итоге «Манчестер Юнайтед» сделал выбор в пользу Эрика тен Хага из «Аякса».

От кандидатуры Поттера, который тогда возглавлял «Брайтон», отказались из-за того, что у него нет опыта работы в Лиге чемпионов. Отметим, что «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне выступает в Лиге Европы.

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Источник Daily Mail
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Комментарии 2
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Gargantua
думаю, МЮ ошиблись а Челси сделал правильный выбор
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