ЗУКАНОВИЧ: Кто сыграет с россией – больше не ступит в Боснию и Герцеговину
Экс-игрок сборной Боснии и Герцеговины – о скандале вокруг товарищеского матча
Бывший защитник сборной Боснии и Герцеговины Эрвин Зуканович присоединился к числу тех боснийских футболистов, которые выступили против проведения товарищеского матча с россией 19 ноября:
«Каждый игрок и член сборной должен вести себя как Пьянич (первым публично высказался против матча – прим.). Позорный поступок со стороны президента федерации. Очевидно, он перепутал, в какой стране живёт и под каким флагом играет наша страна! Тот, кто появится в этом матче, больше не может ступить в нашу страну.
Надеюсь, капитан возглавит команду и заявит, что на игру в россию никто не поедет. Это единственно правильный путь. Пока это хамство».
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