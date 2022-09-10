Килиан МБАППЕ: «Мы знаем, что у нас есть некоторые слабости»

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал победу над итальянским «Ювентусом» (2:1) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Есть небольшая разница между первыми 35 минутами и второй половиной. Мы знаем, что у нас есть некоторые слабости. Мой промах при счете 2:0? Я упустил много моментов в своей жизни, я буду много забивать и много пропускать. Такие вещи случаются в игре. Вы наказываете свою команду не тем, что промахиваетесь, а тем, что думаете о своих промахах. Нам есть над чем работать — это нормально, это Лига чемпионов. Если бы это было легко, мы бы уже выиграли», - сказал Мбаппе.