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Лига чемпионов
10 сентября 2022, 10:50 | Обновлено 10 сентября 2022, 10:59
135
0

Килиан МБАППЕ: «Мы знаем, что у нас есть некоторые слабости»

Форвард ПСЖ – о победе над «Ювентусом»

10 сентября 2022, 10:50 | Обновлено 10 сентября 2022, 10:59
135
0
Килиан МБАППЕ: «Мы знаем, что у нас есть некоторые слабости»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал победу над итальянским «Ювентусом» (2:1) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Есть небольшая разница между первыми 35 минутами и второй половиной. Мы знаем, что у нас есть некоторые слабости. Мой промах при счете 2:0? Я упустил много моментов в своей жизни, я буду много забивать и много пропускать. Такие вещи случаются в игре. Вы наказываете свою команду не тем, что промахиваетесь, а тем, что думаете о своих промахах. Нам есть над чем работать — это нормально, это Лига чемпионов. Если бы это было легко, мы бы уже выиграли», - сказал Мбаппе.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Ювентус Ювентус
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Источник УЕФА
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