Испания10 сентября 2022, 10:10 |
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ХАВИ: «Я бы не променял Левандовски ни на кого в мире»
Наставник «Барселоны» – о польском форварде
10 сентября 2022, 10:10 |
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о Роберте Левандовски, который минувшим летом перешел в каталонский клуб из «Баварии».
«Я бы не променял Роберта ни на кого в мире. Опыт имеет решающее значение. Он очень зрелый, и его манера игры помогает молодым игрокам. То, что он делает, просто экстраординарно», - сказал Хави.
Напомним, ранее Левандовски назвал свой топ главных легенд футбола.
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