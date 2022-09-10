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  4. ХАВИ: «Я бы не променял Левандовски ни на кого в мире»
Испания
10 сентября 2022, 10:10 |
464
0

ХАВИ: «Я бы не променял Левандовски ни на кого в мире»

Наставник «Барселоны» – о польском форварде

10 сентября 2022, 10:10 |
464
0
ХАВИ: «Я бы не променял Левандовски ни на кого в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о Роберте Левандовски, который минувшим летом перешел в каталонский клуб из «Баварии».

«Я бы не променял Роберта ни на кого в мире. Опыт имеет решающее значение. Он очень зрелый, и его манера игры помогает молодым игрокам. То, что он делает, просто экстраординарно», - сказал Хави.

Напомним, ранее Левандовски назвал свой топ главных легенд футбола.

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Источник El Mundo Deportivo
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