ХАВИ: «Я бы не променял Левандовски ни на кого в мире»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о Роберте Левандовски, который минувшим летом перешел в каталонский клуб из «Баварии».

«Я бы не променял Роберта ни на кого в мире. Опыт имеет решающее значение. Он очень зрелый, и его манера игры помогает молодым игрокам. То, что он делает, просто экстраординарно», - сказал Хави.

Напомним, ранее Левандовски назвал свой топ главных легенд футбола.