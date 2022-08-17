Испания17 августа 2022, 15:30 | Обновлено 17 августа 2022, 15:33
2014
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ВИДЕО. Левандовски назвал свой топ главных легенд футбола
Роберт сделал непростой выбор
17 августа 2022, 15:30 | Обновлено 17 августа 2022, 15:33
2014
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В этом ролике новичок «Барселоны» Роберт Левандовски назовет свой топ-4 легенд футбола на основных позициях – на позиции вратаря, в защите, полузащите и нападении.
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