Адриен РАБЬО: «Мы смогли доставить ПСЖ достаточно проблем»

Полузащитник итальянского «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал поражение от французского ПСЖ (1:2) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«У нас был сложный первый тайм – особенно первые 20 минут, когда мы просто смотрели, как они играют. У нас есть сожаления, потому что мы пропустили два быстрых гола, и это изменило игру. Во втором тайме мы преобразились. Мы не сдались, мы пытались вернуться на прежний уровень и смогли доставить им достаточно проблем», - сказал Рабьо.