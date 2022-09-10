Адриен РАБЬО: «Мы смогли доставить ПСЖ достаточно проблем»
Хавбек «Ювентуса» – о стартовом матче в Лиге чемпионов
Полузащитник итальянского «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал поражение от французского ПСЖ (1:2) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
«У нас был сложный первый тайм – особенно первые 20 минут, когда мы просто смотрели, как они играют. У нас есть сожаления, потому что мы пропустили два быстрых гола, и это изменило игру. Во втором тайме мы преобразились. Мы не сдались, мы пытались вернуться на прежний уровень и смогли доставить им достаточно проблем», - сказал Рабьо.
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