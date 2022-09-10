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Франция
10 сентября 2022, 09:34 | Обновлено 10 сентября 2022, 09:40
221
0

Адриен РАБЬО: «Мы смогли доставить ПСЖ достаточно проблем»

Хавбек «Ювентуса» – о стартовом матче в Лиге чемпионов

10 сентября 2022, 09:34 | Обновлено 10 сентября 2022, 09:40
221
0
Адриен РАБЬО: «Мы смогли доставить ПСЖ достаточно проблем»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник итальянского «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал поражение от французского ПСЖ (1:2) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«У нас был сложный первый тайм – особенно первые 20 минут, когда мы просто смотрели, как они играют. У нас есть сожаления, потому что мы пропустили два быстрых гола, и это изменило игру. Во втором тайме мы преобразились. Мы не сдались, мы пытались вернуться на прежний уровень и смогли доставить им достаточно проблем», - сказал Рабьо.

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Адриен Рабьо Ювентус ПСЖ Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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