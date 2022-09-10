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10 сентября 2022, 09:14 | Обновлено 10 сентября 2022, 09:28
996
2

Дарио СРНА – Боснии и Герцеговине: «Верим в тебя. Нет игре»

Директор «Шахтера» надеется, что боснийская команда откажется от спарринга с россией

10 сентября 2022, 09:14 | Обновлено 10 сентября 2022, 09:28
996
2
Дарио СРНА – Боснии и Герцеговине: «Верим в тебя. Нет игре»
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Директор по футболу ФК «Шахтер» и бывший капитан национальной сборной Хорватии Дарио Срна выступил против проведения товарищеского матча Боснии и Герцеговины с рф в питере.

«Верим в тебя ❤️. Нет игре», - написал Срна в своем Instagram.

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Дарио Срна товарищеские матчи сборная России по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Ἡλίας
Вся надежда на мусульман потому что хорваты там в меньшинстве
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valerafan1
Дякуємо, Даріо.
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0
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