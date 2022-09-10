Дарио СРНА – Боснии и Герцеговине: «Верим в тебя. Нет игре»

Директор по футболу ФК «Шахтер» и бывший капитан национальной сборной Хорватии Дарио Срна выступил против проведения товарищеского матча Боснии и Герцеговины с рф в питере.

«Верим в тебя ❤️ . Нет игре», - написал Срна в своем Instagram.