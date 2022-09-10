10.09.2022 17:00 - : -
Украина. Премьер лига10 сентября 2022, 09:23 | Обновлено 10 сентября 2022, 09:34
417
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Шахтер – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 сентября в 17:00 поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги
10 сентября 2022, 09:23 | Обновлено 10 сентября 2022, 09:34
417
0
10 сентября в 17:00 в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Шахтер» Донецк и «Черноморец» Одесса.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит во Львове на стадионе «Арена Львов».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Шахтер – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
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