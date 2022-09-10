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Шахтер Донецк
10.09.2022 17:00 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 сентября 2022, 09:23 | Обновлено 10 сентября 2022, 09:34
417
0

Шахтер – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 сентября в 17:00 поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги

10 сентября 2022, 09:23 | Обновлено 10 сентября 2022, 09:34
417
0
Шахтер – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк. Мудрик и Йовичевич

10 сентября в 17:00 в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Шахтер» Донецк и «Черноморец» Одесса.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит во Львове на стадионе «Арена Львов».

Шахтер – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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