Лука МОДРИЧ: «У Реала много игроков, которые могут заменить Каземиро»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мнением об уходе из команды бразильца Каземиро, который перебрался в английский «Манчестер Юнайтед».

«Ушел очень важный игрок, но у нас сильная команда и много футболистов, которые могут его заменить. Тчуамени очень хорошо адаптируется, Камавинга в свой второй год играет очень хорошо на старте, Кроос уже давно в команде. Вальверде очень хорош, и Себальос вносит свой вклад», - сказал Модрич.