Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лука МОДРИЧ: «У Реала много игроков, которые могут заменить Каземиро»
Испания
10 сентября 2022, 08:55 | Обновлено 10 сентября 2022, 09:12
163
0

Лука МОДРИЧ: «У Реала много игроков, которые могут заменить Каземиро»

Хавбек «Реала» – об уходе бывшего одноклубника в «Манчестер Юнайтед»

10 сентября 2022, 08:55 | Обновлено 10 сентября 2022, 09:12
163
0
Лука МОДРИЧ: «У Реала много игроков, которые могут заменить Каземиро»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мнением об уходе из команды бразильца Каземиро, который перебрался в английский «Манчестер Юнайтед».

«Ушел очень важный игрок, но у нас сильная команда и много футболистов, которые могут его заменить. Тчуамени очень хорошо адаптируется, Камавинга в свой второй год играет очень хорошо на старте, Кроос уже давно в команде. Вальверде очень хорош, и Себальос вносит свой вклад», - сказал Модрич.

По теме:
ФИФА нашла даты. Стало известно, когда пройдет клубный чемпионат мира
Новый тренер Челси Поттер мог возглавить Манчестер Юнайтед
Спортдир Боруссии Д: «Роналду? Наш состав и так хорош»
Лука Модрич Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Каземиро
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Украина обыграла Германию в Евролиге. Итоговые таблицы групп
Футбол | 10 сентября 2022, 06:20 0
ВИДЕО. Как Украина обыграла Германию в Евролиге. Итоговые таблицы групп
ВИДЕО. Как Украина обыграла Германию в Евролиге. Итоговые таблицы групп

Сборная Украины сыграет с Францией в утешительном полуфинале за 5–8 места

Два вратаря и хавбек. Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко
Футбол | 09 сентября 2022, 17:39 1
Два вратаря и хавбек. Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко
Два вратаря и хавбек. Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко

Изменения в заявке перед Лигой наций

Бущан и Шапаренко отправятся в Барселону. Луческу пояснил, с какой целью
Футбол | 09.09.2022, 20:59
Бущан и Шапаренко отправятся в Барселону. Луческу пояснил, с какой целью
Бущан и Шапаренко отправятся в Барселону. Луческу пояснил, с какой целью
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Берлин на матч 1/8 финала Евробаскета
Баскетбол | 10.09.2022, 03:25
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Берлин на матч 1/8 финала Евробаскета
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Берлин на матч 1/8 финала Евробаскета
ВИДЕО. Бущан показал средний палец болельщикам Фенербахче
Футбол | 09.09.2022, 15:15
ВИДЕО. Бущан показал средний палец болельщикам Фенербахче
ВИДЕО. Бущан показал средний палец болельщикам Фенербахче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это был не футбол. Лучше не проводить пресс-конференцию»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это был не футбол. Лучше не проводить пресс-конференцию»
08.09.2022, 23:24 18
Футбол
Финал Бриллиантовой лиги. Магучих завоевала золото, Геращенко - серебро
Финал Бриллиантовой лиги. Магучих завоевала золото, Геращенко - серебро
08.09.2022, 20:48 4
Другие виды
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
09.09.2022, 12:00 1
Футбол
Финал сезона с серебром! Бех-Романчук снова с медалью Бриллиантовой лиги
Финал сезона с серебром! Бех-Романчук снова с медалью Бриллиантовой лиги
08.09.2022, 20:15 2
Другие виды
Евробаскет. Сборная Украины узнала соперника в 1/8 финала
Евробаскет. Сборная Украины узнала соперника в 1/8 финала
08.09.2022, 23:45 4
Баскетбол
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
08.09.2022, 22:59 12
Футбол
Знаменитый игрок Шахтера и сборной Украины стал тренером клуба из питера
Знаменитый игрок Шахтера и сборной Украины стал тренером клуба из питера
09.09.2022, 22:45 23
Футбол
Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии
08.09.2022, 17:06 18
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности