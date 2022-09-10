Испания10 сентября 2022, 08:55 | Обновлено 10 сентября 2022, 09:12
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Лука МОДРИЧ: «У Реала много игроков, которые могут заменить Каземиро»
Хавбек «Реала» – об уходе бывшего одноклубника в «Манчестер Юнайтед»
10 сентября 2022, 08:55 | Обновлено 10 сентября 2022, 09:12
163
0
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мнением об уходе из команды бразильца Каземиро, который перебрался в английский «Манчестер Юнайтед».
«Ушел очень важный игрок, но у нас сильная команда и много футболистов, которые могут его заменить. Тчуамени очень хорошо адаптируется, Камавинга в свой второй год играет очень хорошо на старте, Кроос уже давно в команде. Вальверде очень хорош, и Себальос вносит свой вклад», - сказал Модрич.
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