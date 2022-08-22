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Англия
22 августа 2022, 22:49 | Обновлено 22 августа 2022, 23:12
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Каземиро представлен как футболист английского Ман Юнайтед

«Красные дьяволы» подписали с бразильским хавбеком контракт по схеме 4+1

22 августа 2022, 22:49 | Обновлено 22 августа 2022, 23:12
410
0
ОФИЦИАЛЬНО. Каземиро представлен как футболист английского Ман Юнайтед
Манчестер Юнайтед. Каземиро

Клуб АПЛ «Манчестер Юнайтед» официально сообщил о завершении трансфера хавбека Каземиро из мадридского «Реала». 

«Красные дьяволы» подписали с Каземиро контракт на 4 года, до июня 2026 года, с возможностью продления на 1 сезон.

Каземиро уже прибыл в Манчестер и был представлен с футболкой МЮ перед началом матча против «Ливерпуля».

По сведениям инсайдеров, «Реал» получит от «МЮ» 60 млн евро (плюс еще 10 млн евро бонусами) за переход бразильца.

В прошлом сезоне на счету Каземиро 1 гол в 48 матчах за «Реал» во всех турнирах. Трансферная стоимость 30-летнего бразильца оценивается в 40 млн евро.

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Манчестер Юнайтед трансферы Реал Мадрид Каземиро трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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