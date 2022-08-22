ОФИЦИАЛЬНО. Каземиро представлен как футболист английского Ман Юнайтед

Клуб АПЛ «Манчестер Юнайтед» официально сообщил о завершении трансфера хавбека Каземиро из мадридского «Реала».

«Красные дьяволы» подписали с Каземиро контракт на 4 года, до июня 2026 года, с возможностью продления на 1 сезон.

Каземиро уже прибыл в Манчестер и был представлен с футболкой МЮ перед началом матча против «Ливерпуля».

По сведениям инсайдеров, «Реал» получит от «МЮ» 60 млн евро (плюс еще 10 млн евро бонусами) за переход бразильца.

В прошлом сезоне на счету Каземиро 1 гол в 48 матчах за «Реал» во всех турнирах. Трансферная стоимость 30-летнего бразильца оценивается в 40 млн евро.