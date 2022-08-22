ОФИЦИАЛЬНО. Каземиро представлен как футболист английского Ман Юнайтед
«Красные дьяволы» подписали с бразильским хавбеком контракт по схеме 4+1
Клуб АПЛ «Манчестер Юнайтед» официально сообщил о завершении трансфера хавбека Каземиро из мадридского «Реала».
«Красные дьяволы» подписали с Каземиро контракт на 4 года, до июня 2026 года, с возможностью продления на 1 сезон.
Каземиро уже прибыл в Манчестер и был представлен с футболкой МЮ перед началом матча против «Ливерпуля».
По сведениям инсайдеров, «Реал» получит от «МЮ» 60 млн евро (плюс еще 10 млн евро бонусами) за переход бразильца.
В прошлом сезоне на счету Каземиро 1 гол в 48 матчах за «Реал» во всех турнирах. Трансферная стоимость 30-летнего бразильца оценивается в 40 млн евро.
This is your home, @Casemiro 😍#MUFC pic.twitter.com/MSfdt5rGRv— Manchester United (@ManUtd) August 22, 2022
🇧🇷 Enter, @Casemiro. #MUFC pic.twitter.com/f2oU3aok28— Manchester United (@ManUtd) August 22, 2022
✍️ It's official.— Manchester United (@ManUtd) August 22, 2022
Welcome to United, @Casemiro 🇧🇷#MUFC
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