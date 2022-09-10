В Боснии и Герцеговине задумались, чтобы отменить скандальный матч в рф

Член исполкома Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич считает, что его стране не надо портить отношения с другими федерациями из-за матча с россией. Он пообещал сделать все возможное, чтобы отменить этот поединок:

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы матч не состоялся. Я уже связался с некоторыми членами исполкома и уверен, что аргументами можно убедить коллег в том, что матч с россией нам в данный момент не нужен. Пока россия находится под баном УЕФА и ФИФА, мы должны вести себя так, как от нас ожидают».

Футбольные руководители Боснии и Герцеговины приняли решение провести товарищеский матч национальной команды против сборной рф. Товарняк планируется сыграть в ноябре в стране-агрессоре. И в УЕФА, на удивление, не возражают против такого матча.

Ведущие игроки национальной команды Боснии и Герцеговины близки к принятию решения, что не полетят на спарринг в россию. Эдин Джеко, Миралем Пьянич и Анел Ахмедходжич готовы отказаться от такой игры.