Стало известно, какой канал покажет матч Украины и Венгрии в Кубке Дэвиса

В середине сентября в Кубке Дэвиса состоится противостояние Украины и Венгрии. Матч пройдет в Вильнюсе, столице Литвы, на SEB Arena.

Поединок, который состоится в период 15–16 сентября 2022 года, будет в прямом эфире транслироваться на телеканалах Спорт 1 и Спорт HD.

Расписание трансляций: