Другие новости10 сентября 2022, 05:20 | Обновлено 10 сентября 2022, 05:48
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Стало известно, какой канал покажет матч Украины и Венгрии в Кубке Дэвиса
Противостояние пройдет 15–16 сентября в Вильнюсе, столице Литвы
10 сентября 2022, 05:20 | Обновлено 10 сентября 2022, 05:48
225
0
В середине сентября в Кубке Дэвиса состоится противостояние Украины и Венгрии. Матч пройдет в Вильнюсе, столице Литвы, на SEB Arena.
Поединок, который состоится в период 15–16 сентября 2022 года, будет в прямом эфире транслироваться на телеканалах Спорт 1 и Спорт HD.
Расписание трансляций:
- 15 сентября: начало – в 18:00 по киевскому времени (две одиночные встречи)
- 16 сентября: начало – в 17:00 по киевскому времени (парная встреча и две одиночные встречи)
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