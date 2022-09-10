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10 сентября 2022, 05:20 | Обновлено 10 сентября 2022, 05:48
225
0

Стало известно, какой канал покажет матч Украины и Венгрии в Кубке Дэвиса

Противостояние пройдет 15–16 сентября в Вильнюсе, столице Литвы

10 сентября 2022, 05:20 | Обновлено 10 сентября 2022, 05:48
225
0
Стало известно, какой канал покажет матч Украины и Венгрии в Кубке Дэвиса
Davis Cup. Андрей Медведев

В середине сентября в Кубке Дэвиса состоится противостояние Украины и Венгрии. Матч пройдет в Вильнюсе, столице Литвы, на SEB Arena.

Поединок, который состоится в период 15–16 сентября 2022 года, будет в прямом эфире транслироваться на телеканалах Спорт 1 и Спорт HD.

Расписание трансляций:

  • 15 сентября: начало – в 18:00 по киевскому времени (две одиночные встречи)
  • 16 сентября: начало – в 17:00 по киевскому времени (парная встреча и две одиночные встречи)
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Источник Федерация тенниса Украины
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