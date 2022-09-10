ВИДЕО. Как Украина обыграла Германию в Евролиге. Итоговые таблицы групп

Сборная Украины по пляжному футболу в отборе в Суперфинал Евролиги-2022, проходящем в итальянском Кальяре, 9 сентября одолела Германию (3:2). После победы днем ​​ранее над Азербайджаном (2:1) подопечные Николая Костенко в последнем матче группового раунда Евролиги-2022 тоже одержали победу.

Поединок прошел при небольшом преимуществе сине-желтых. Под занавес первого периода Олегу Зборовскому удалось открыть счет, а в начале второй 12-минутки Дмитрий Медведь удвоил его. Однако через 6 минут немцы сократили отставание благодаря досадному автоголу Андрея Борсука. В третьем периоде команды обменялись голами, и украинская команда одержала победу (3:2).

Таким образом, подопечные Николая Костенко набрали 6 очков и заняли 3-е место в группе В. Это позволило им выйти в так называемый малый полуфинал, побороться за 5–8 места и пропуск на Европейские игры 2023. 11 сентября Украина сыграет против Франции матч за 5-8 места.

Евролига-2022 по пляжному футболу

Дивизион A. Группа В. 4-й тур. Кальяри (Италия), 9 сентября

Украина – Германия – 3:2

Голы: Зборовский, 11, Медведь, 14, Войтенко, 34 – А. Борсук, 19 (автогол), Новак, 36.

Украина: Неруш, Коваленко, И. Борсук, А. Борсук, Щитник, Корнийчук, Щерица, Медведь, Войток, Войтенко, Заворотный, Колесников.

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