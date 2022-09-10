Франция10 сентября 2022, 04:59 | Обновлено 10 сентября 2022, 05:17
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Лорьян – Лион – 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор перенесенного матча 2-го тура чемпионата Франции
10 сентября 2022, 04:59 | Обновлено 10 сентября 2022, 05:17
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В перенесенном матче 2-го тура чемпионата Франции «Лорьян» дома обыграл «Лион» со счетом 3:1.
Оба клуба набрали по 13 очков и делят 4–5 позиции.
Лига 1. 2-й тур
Лорьян – Лион – 3:1
Голы: Ле Фе, 6, Моффи, 33, Уаттара, 49 – Ляказетт, 28.
События матча
49’
ГОЛ ! Мяч забил Данго Уаттара (Лорьян).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Терем Моффи (Лорьян).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Лион).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Ле Фе (Лорьян).
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