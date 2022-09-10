В матче 7-го тура чемпионата Франции «Ланс» дома победил «Труа» со счетом 1:0.

Автором победного мяча стал защитник Кевин Дансо.

«Ланс» набрал 17 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, опередив «ПСЖ» и «Марсель» (по 16).

Лига 1. 7-й тур

Ланс – Труа – 1:0

Гол: Дансо, 39.