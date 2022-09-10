Франция10 сентября 2022, 03:45 | Обновлено 10 сентября 2022, 04:01
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ВИДЕО. Ланс переиграл Труа и стал лидером во Франции. ПСЖ позади
Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Франции
10 сентября 2022, 03:45 | Обновлено 10 сентября 2022, 04:01
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В матче 7-го тура чемпионата Франции «Ланс» дома победил «Труа» со счетом 1:0.
Автором победного мяча стал защитник Кевин Дансо.
«Ланс» набрал 17 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, опередив «ПСЖ» и «Марсель» (по 16).
Лига 1. 7-й тур
Ланс – Труа – 1:0
Гол: Дансо, 39.
События матча
39’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Дансо (Ланс).
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