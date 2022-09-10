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Россия
10 сентября 2022, 05:43 | Обновлено 10 сентября 2022, 06:21
975
0

Мэр Сараево пригрозила санкциями ФА Боснии за проведение матча с рф

Боснийские футбольные чиновники приняли решение провести товарняк в рф

10 сентября 2022, 05:43 | Обновлено 10 сентября 2022, 06:21
975
0
Мэр Сараево пригрозила санкциями ФА Боснии за проведение матча с рф
Twitter. Беньямина Карич

Мэр Сараево Беньямина Карич в Твиттере резко выступила против идеи проведения товарищеского матча сборной Боснии и Герцеговины с командой россии. Она пригрозила футбольной ассоциации страны, что может прекратить сотрудничество:

«Сараево, как город, долгое время находившийся в осаде агрессоров, и я, как мэр, решительно осуждаем решение Футбольной ассоциации провести товарищеский матч с россией. Если решение не будет изменено, город прекратит сотрудничество с Ассоциацией, которое до сих пор было успешным».

Футбольные руководители Боснии и Герцеговины приняли решение провести товарищеский матч национальной команды против сборной рф. Товарняк планируется сыграть в ноябре в стране-агрессоре. И в УЕФА, на удивление, не возражают против такого матча.

Ведущие игроки национальной команды Боснии близки к принятию решения, что не полетят на спарринг в россию. Эдин Джеко, Миралем Пьянич и Анел Ахмедходжич готовы отказаться от такой игры.

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Источник Sport.ua
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