Мэр Сараево пригрозила санкциями ФА Боснии за проведение матча с рф
Боснийские футбольные чиновники приняли решение провести товарняк в рф
Мэр Сараево Беньямина Карич в Твиттере резко выступила против идеи проведения товарищеского матча сборной Боснии и Герцеговины с командой россии. Она пригрозила футбольной ассоциации страны, что может прекратить сотрудничество:
«Сараево, как город, долгое время находившийся в осаде агрессоров, и я, как мэр, решительно осуждаем решение Футбольной ассоциации провести товарищеский матч с россией. Если решение не будет изменено, город прекратит сотрудничество с Ассоциацией, которое до сих пор было успешным».
Футбольные руководители Боснии и Герцеговины приняли решение провести товарищеский матч национальной команды против сборной рф. Товарняк планируется сыграть в ноябре в стране-агрессоре. И в УЕФА, на удивление, не возражают против такого матча.
Ведущие игроки национальной команды Боснии близки к принятию решения, что не полетят на спарринг в россию. Эдин Джеко, Миралем Пьянич и Анел Ахмедходжич готовы отказаться от такой игры.
Sarajevo, kao grad koji je najduže bio pod opsadom agresora i ja kao gradonačelnica, oštro osuđujemo odluku Nogometnog saveza da igra prijateljsku utakmicu sa Rusijom.— Benjamina Karić (@BenjaminaKaric) September 9, 2022
Ukoliko se odluka ne promijeni, grad će prestati sa saradnjom sa savezom, koja je do sada bila kvalitetna.
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